Traspaso de las rutas nacionales: Ariel Rivero cuestionó las posturas de Aníbal Tortoriello y Enzo Fullone

Ariel Rivero, presidente de Primero Río Negro, salió al cruce de las declaraciones del diputado nacional Aníbal Tortoriello y del senador nacional Enzo Fullone. Dijo que le provocan «primero sorpresa, después vergüenza y finalmente bronca».

El exintendente de Campo Grande y exlegislador provincial recordó que «estamos hablando de rutas que llevan años deteriorándose y de reclamos que los rionegrinos vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo».

Cuestionó a Tortoriello porque durante su paso por el Congreso no accionó y «ahora dice que es una buena oportunidad para que los rionegrinos nos ocupemos de las rutas».

«¿Qué hizo durante estos cinco años?. ¿Dónde estuvieron sus reclamos?. ¿Qué gestiones realizó?» se preguntó Rivero y añadió que «no necesitamos dirigentes que descubran los problemas cuando están haciendo campaña para ser gobernadores».

También sostuvo que «es todavía más grave que se intente justificar que los recursos que todos los argentinos aportamos específicamente para mantener y reparar nuestras rutas puedan utilizarse para otras cosas».

Traspaso de rutas: críticas a Enzo Fullone

Sobre el actual senador de La Libertad Avanza indicó que «es todavía más llamativo» porque «es mas novato, se formó políticamente junto a Lorena Villaverde, pero hay algo que no podemos olvidar: Su primer cargo público fue, nada más y nada menos, que delegado del Distrito de Vialidad Nacional en Río Negro».

Para Rivero, ese cargo anterior le permite conocer «perfectamente cuál es la situación de nuestras rutas» y también «las responsabilidades que tiene Vialidad Nacional».

«Los rionegrinos están cansados de los discursos, de las excusas y de los dirigentes que se pasan las responsabilidades unos a otros. Lo que quieren son respuestas. Quieren rutas transitables, obras, seguridad y funcionarios que se hagan cargo de las responsabilidades para las que fueron elegidos o designados» afirmó.

Pidió a los dirigentes que «tienen responsabilidades institucionales» que «empiecen a trabajar por la provincia» porque «los rionegrinos necesitan representantes que defiendan a la provincia, no dirigentes que aparezcan para sacarse una foto o hacer una declaración cuando el problema ya es imposible de ocultar».

Sobre la situación en las rutas nacionales de la región remarcó que «no podemos aceptar haber llegado a este estado de abandono, con rutas cada vez más destruidas, obras que no aparecen, accidentes que se repiten todos los días y familias que tienen que arriesgar su vida para trasladarse».