FAN V: Neuquén se prepara para vivir la quinta edición de su festival de cine con la presencia de Lucrecia Martel

Presentación de FAN V, la quinta edición de un festival audiovisual que se desarrolla en Neuquén de manera ininterrumpida de 2022.

Neuquén está lista para vivir cinco días alrededor del cine y el audiovisual: este miércoles comienza el FAN V, la quinta edición del Festival Audiovisual Neuquén, con una programación que reunirá producciones de todo el país, una fuerte presencia patagónica, realizadores invitados, competencias, funciones especiales, charlas, encuentros y espacios de formación.

Lucrecia Martel será la gran invitada de esta edición: «Nuestra Tierra», su primer largometraje documental, abrirá el festival y al día siguiente la cineasta brindará una charla abierta en el Teatro Español. Todas las proyecciones y actividades serán con entrada gratuita. Puede consultarse la programación completa ingresando a fan-neuquen.com.ar.

Lucrecia Martel ofrecerá una charla abierta el próximo jueves; un día antes se proyectara su filme Nuestra tierra. (Foto: Coni Rosman)

El Festival, que se extenderá hasta el domingo, volverá a transformar distintos espacios de la capital neuquina en puntos de encuentro alrededor del cine: el Museo Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Municipal Confluencia Viva, Cinépolis, el Cine Teatro Español, Casa de las Leyes Espacio Cultural y el Centro Cultural Oeste serán parte de un circuito que durante cinco jornadas llevará el audiovisual a distintos sectores de la ciudad.

Uno de los acontecimientos sobresalientes de esta quinta edición será la presencia en Neuquén de Lucrecia Martel, una de las cineastas argentinas de mayor reconocimiento internacional. «Nuestra Tierra», su primer largometraje documental, será la película de apertura del FAN V, el miércoles, a las 19.30, en el Museo Nacional de Bellas Artes con entrada libre y gratuita.

La obra reconstruye el asesinato en 2009 de Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta de Tucumán, y aborda a partir del caso una historia más amplia de despojo territorial y colonialismo.

La función será además la antesala de la presencia de Martel en Neuquén: al día siguiente, a las 18.30, participará de una charla abierta a toda la comunidad en el Teatro Español.

«En este momento, es una presencia estelar del audiovisual argentino en Neuquén, acompañando al festival, la verdad que para nosotros es un espaldarazo muy grande y demuestra el crecimiento del FAN», reconoce Lucas Martin, cocoordinador junto a Clara Beverini, sobre la presencia de Lucrecia Martel

«A Lucrecia la veníamos planteando y buscando desde la primera edición y siempre fue un deseo de parte del equipo de programación», revela Martín. «Cuando (nos) planteábamos quién nos gustaría que venga a charlar, a compartir con la comunidad audiovisual y la gente del arte y la cultura, siempre surgía el nombre de Lucrecia Martel. Bueno, nos costó cinco ediciones (risas), pero eso va a suceder finalmente».

La presencia de la aclamada realizadora será una gran oportunidad para encontrarse con la directora de La ciénaga, La niña santa, La mujer sin cabeza y Zama, recorrer su mirada sobre el cine, la creación y su trayectoria, y acercarse también a las reflexiones reunidas en su libro de reciente publicación, Un destino común.

La Selección Oficial del FAN V reunirá diez largometrajes en competencia: cinco largometrajes de ficción y cinco documentales. A ellos se sumarán 12 cortometrajes federales, 12 cortometrajes patagónicos, 11 animaciones breves, 10 videoclips patagónicos y 9 microrrelatos patagónicos, además de la Muestra Federal de Videoarte.

Son 64 obras en las competencias oficiales. Sumadas las películas y cortometrajes invitados, la Muestra Federal de Videoarte y la programación destinada a escuelas primarias y secundarias, el FAN V presentará 88 obras audiovisuales diferentes a lo largo de sus cinco jornadas.

FAN V: películas invitadas y funciones especiales

Fuera de competencia, el FAN amplía su programación con una serie de funciones especiales que atravesarán distintos géneros, historias y públicos. En este punto, Martín destaca que tres las cuatro películas preseleccionadas por Argentina para competir por el Oscar estarán presentes en el FAN V: El partido, Nuestra Tierra y La Virgen de la Tosquera, que finalmente fue la elegida.

Sobre la presencia de La Virgen de la Tosquera, la adaptación de relatos de Mariana Enríquez dirigida por Laura Casabé basada, Martin comentó: «Es una película que tuvo estreno comercial, pero que pasó algo desapercibida, mucha gente no la vio y tendrá la oportunidad de hacerlo en el marco del festival, sobre todo ahora que se conoció la noticia de que fue la película escogida por Argentina para representarla en los premios Oscar 2027».

La proyección será este viernes, a las 23.30, en el MNBA Neuquén y tendrá además una apertura especial: el ciclo Neuquén Mutante presentará Devora, cortometraje de Andrés Borghi.

El partido, documental de Juan Cabral y Santiago Franco que recupera, cuarenta años después, el histórico Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986 a través de sus protagonistas, se proyectará el viernes a las 19.30, en Cinépolis. Antes, podrá verse el corto Los murales de Dios, del viedmense Luciano Nacci, que recrea la liturgia maradoniana que persiste en las calles de Nápoles.

El cine y el rock argentino tendrán su espacio en el MNBA Neuquén, el jueves, a las 23.30 con El infierno está encantador: Gulp! 1985, documental de Lisandro Carcavallo que reconstruye la gestación del primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y aquella etapa fundacional de la banda. Carcavallo será, además, integrante del jurado de largometrajes documentales del FAN V.

«Se estrenó en el Bafici de este año, está recorriendo diferentes lugares del país, pero todavía no había llegado acá a la región, nosotros lo vamos a tener en un año también muy especial para el público ricotero», subraya Martín

Un punto entre tantos para destacar de esta edición es que, en nueve de los diez largometrajes en competencia, vendrán sus directores a presentarlos y ofrecer una charla abierta luego de las proyecciones. «Estamos muy contentos con la previa de este festival porque ya tenemos garantizada muchísima presencia de realizadores y eso sabemos que nos da mucho color para las funciones, mucha instancia posterior, que es lo que más nos interesa, que después de cada proyección, de cada película, haya una instancia ahí de charla y de intercambio».

Y algo más del festival audiovisual neuquino, que acaso sea lo más importante y lo quem en parte, su continuidad. Dicel Lucas Martín: «Creemos que en estos cinco años el FAN también construyó un público y sentimos que ya hay como una expectativa alrededor de cada edición y su desarrollo. Tenemos un muy buen festival para ofrecer, muy buena oferta para el que quiera acercarse a ver cine argentino, patagónico, con una mirada federal, porque intentamos que en la selección esté plasmado esa representación federal lo más posible, en un momento muy difícil para el audiovisual que se produce en las provincias».