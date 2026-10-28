Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro pasó por Argentina: el avión privado en el que viaja hizo una escala en Ecuador

La última vez que Flavio Bolsonaro había viajado a Estados Unidos había sido a fines de mayo pasado.

Las versiones cruzadas sobre el paradero de Flávio Bolsonaro y su trayecto de salida de Brasil comenzaron a esclarecerse en la madrugada de este miércoles. Tras más de 24 horas de intensas especulaciones que lo ubicaban directamente en Estados Unidos, el avión privado que traslada a Flávio Bolsonaro y su familia realizó una parada técnica en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 5:46 (hora argentina), según quedó registrado en la plataforma especializada FlightRadar.

La aeronave, un Gulfstream G400 (matrícula LV-JQW) perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., había permanecido detenida durante todo el martes en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú. El despegue se concretó a las 00:21 con destino inicial al país ecuatoriano, en un plan de vuelo trazado para reabastecer combustible y continuar viaje hacia el norte, evitando en todo momento ingresar al espacio aéreo brasileño.

Un operativo relámpago con custodia policial en Misiones: así fue el cruce de Flávio Bolsonaro por Argentina

La trastienda de la salida del dirigente político incluyó un despliegue de seguridad atípico en la frontera argentina.

Según se pudo confirmar, pasadas las 23:00 del martes, dos combis de la empresa brasileña Iguaçu Dallas Travel LTDA, con vidrios polarizados, cruzaron el paso del Puente Internacional Tancredo Neves a máxima velocidad y escoltadas por patrulleros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los vehículos ingresaron de manera directa a la pista del aeropuerto misionero. En el asiento trasero de una de las camionetas Fiat se observó a un hombre con gorra, identificado posteriormente como Flávio Bolsonaro.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó el trámite oficialmente pasadas las 2:00 de la mañana mediante una publicación en la red social X. Allí indicaron que se registró el paso formal de Flávio Nantes Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus dos hijas, Carolina y Luiza.

Migraciones precisó que la familia ingresó a las 22:50 del lunes con «documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país». E indicaron que se evalúa que el legislador utilizó su pasaporte italiano (tramitado en 2023) para trasponer el control terrestre, dado que en Argentina no pesaba ninguna alerta roja en su contra.

A las 23:30 la comitiva abordó la aeronave privada, que fue despachada con destino informado a la ciudad de Guayaquil.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Entre los rumores de Estados Unidos y la restricción judicial del STF: el plan de Flávio Bolsonaro

Durante toda la jornada del martes, agencias internacionales como Reuters, CNN y BBC difundieron versiones que daban por hecho que Flávio Bolsonaro ya se encontraba en suelo estadounidense. Sin embargo, no existía ninguna imagen ni documento oficial que certificara su arribo a Norteamérica en ese momento.

El trasfondo del vertiginoso viaje está marcado por la presión judicial en Brasil tras la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva: