“Lo he explicado hasta el cansancio”: Milei arremete contra el “chanterío” por la contracción monetaria

El presidente Javier Milei volvió a defender con dureza su programa económico y apuntó contra quienes cuestionan la política monetaria del Gobierno. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que la Argentina es el único país del mundo que registra una caída real en la oferta de dinero y acusó a sus críticos de “operar devaluación” para generar temor.

El pronunciamiento del jefe de Estado se apoyó en un informe del economista Octavio Tavi Costa, fundador de Azuria Capital, que estima una contracción del 11% anual en la oferta monetaria argentina medida en dólares al 30 de abril de 2026. Con ese dato como respaldo, Milei insistió en que su estrategia no es improvisada, sino el resultado de una decisión deliberada.

CONDICIONES MONETARIAS RELATIVAS…

Lo he explicado hasta el cansancio el año pasado, hasta he presentado las ecuaciones en un streaming en el que las derivé ( @tronco las puso en una remera). Sin embargo el chanterío local operaba devaluación buscando sembrar el terror.

CIAO! https://t.co/btBwT3nQiZ — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

“Lo he explicado hasta el cansancio el año pasado”, afirmó el Presidente, en un mensaje con tono desafiante. En esa línea, recordó que incluso expuso públicamente las ecuaciones técnicas que sustentan su programa, las cuales —según destacó— se convirtieron en símbolos de su “batalla cultural” al ser replicadas en distintos formatos.

Desde la visión oficial, la escasez de pesos en la economía no es un efecto colateral sino un objetivo central. Milei sostiene que la contracción monetaria es clave para estabilizar precios y evitar presiones cambiarias, en contraposición a lo que ocurre en otras economías donde predomina la expansión del crédito.

En ese contexto, el mandatario cuestionó con dureza a quienes pronosticaban una devaluación. “El chanterío local operaba devaluación, buscando sembrar el terror”, lanzó, al tiempo que desestimó esos análisis por considerar que ignoran la dinámica actual del mercado argentino.

El contraste con el escenario internacional es otro de los ejes del argumento presidencial. Mientras distintas economías registran incrementos en su masa monetaria de hasta el 30%, Argentina profundiza su política de absorción de pesos y disciplina fiscal, una estrategia que el Gobierno presenta como excepcional a nivel global.

Para Milei, esta “rareza” estadística refuerza la solidez de su plan y explica por qué —según su mirada— no se materializaron las presiones cambiarias que anticipaban algunos analistas. En ese sentido, vinculó la abundancia de crédito en el exterior con la falta de activos en el plano local como un factor que valida su enfoque.

El mensaje cerró con un contundente “¡CIAO!”, con el que el Presidente buscó dar por terminada la discusión. Con ese gesto, reafirmó su postura de avanzar con una política económica ortodoxa y sin emisión, presentándose como un defensor de un modelo que, asegura, ya fue explicado y fundamentado en reiteradas ocasiones.