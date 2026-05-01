Así fue el romántico festejo de Franco Colapinto y su novia tras la gran clasificación en Miami

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Miami dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Tras finalizar 8º en la clasificación Sprint, el piloto argentino protagonizó un momento íntimo junto a su pareja, la actriz Maia Reficco.

La propia escudería Alpine F1 Team fue la encargada de compartir el video que terminó de confirmar públicamente la relación. En las imágenes se los ve saludándose después de la tanda, dándose un beso, abrazándose y caminando juntos por el sector del equipo.

Hasta ahora, el vínculo entre ambos se conocía por publicaciones en redes sociales y apariciones en eventos, pero no había una confirmación tan explícita. Este gesto, difundido por la cuenta oficial del equipo, despejó cualquier duda.

Team 43. Just what it means to all of them 🥰 pic.twitter.com/cRvWV7FFmF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 1, 2026

Un vínculo que ya venía dando señales

Días atrás, Colapinto había compartido una imagen de Reficco con su casco, lo que despertó rumores entre los seguidores. También se los había visto juntos en la previa de una exhibición en Buenos Aires.

En el video difundido en Miami, además, aparece el representante del piloto, Jamie Campbell-Walter, y se alcanza a ver una bandera argentina en las tribunas, reflejando el acompañamiento de los fanáticos.

Quién es Maia Reficco

Reficco nació en Boston, Estados Unidos, pero se crió en Buenos Aires. Su carrera artística despegó con la serie Kally’s Mashup y luego alcanzó reconocimiento internacional al convertirse en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway.

El cronograma del GP de Miami

La actividad en el Gran Premio de Miami continúa con un fin de semana cargado:

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17.00

(Todos los horarios corresponden a Argentina)