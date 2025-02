Fiesta de la Confluencia: conocé a Mica Orsi, Malenna y Gena, los artistas de Neuquén que se subirán al escenario

La Fiesta Nacional de la Confluencia no solo es un espacio para recibir a artistas de renombre nacional e internacional, sino también una oportunidad para visibilizar y celebrar el talento local. Entre los artistas que este año subirán al escenario Limay están Malenna, Mica Orsi y Gena, tres músicos neuquinos que construyeron su camino en el valle inspirados por el rock, blues y jazz.

Mica Orsi

Micaela Orsi (@micaorsi.musica) es de Neuquén. Nació en la ciudad y vivió hasta los 18 años. «Me fui a estudiar abogacía a General Roca y me di cuenta de que mi camino siempre había sido la música», expresa. Así llegó al punto de estar realizando su tesis de licenciatura en música popular en IUPA.

«Canto desde que tengo uso de razón, pero formalmente las clases empezaron a mis 8 años», cuenta. Hizo comedia musical y ahí se dio cuenta de que lo que más amaba era cantar. «El resto de lo aprendido serían solo herramientas», dice.

A sus 15 años empezó a cantar en bares y hoy se dedica a eso y a dar clases de canto. «Tengo varias versiones de temas en las plataformas pero el año pasado en noviembre presente mi disco solista y autogestivo: La Fuerza. grabado en Ruca Estudio».

Este álbum hace referencia a «la fuerza interior, la resiliencia y la capacidad de ver las situaciones como una nueva oportunidad de evolución». «Fue inspirado en el tarot como forma de graficar y resumir todo lo que quería decir», cuenta.

Las canciones «sostienen el soul y pop y bosquejan el r&b», detalla. Está disponible en todas las plataformas.

Mica Orsi. Foto: instagram.

Mica Orsi participó en la Fiesta de la Manzana en 2020 con un proyecto de quinteto rock/pop llamado Lisa and the surfer Cats. En 2022 estuvo en la Fiesta de la Pera invitada por la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico y en 2023 integrando Sulupe, un cuarteto de música latinoamericana.

«Mis experiencias siempre han sido diversas pero hermosas. Hoy que me hayan convocado en mi ciudad natal, donde resido con mi propia música me enorgullece y honra, siento que es una puerta para mostrar mi mensaje», expresa.

Junto a su banda integrada por Fran Atin en guitarra, Lautaro Petter en bajo, Santiago Díaz en piano y sintetizadores y Germán Apablaza en batería, se presentará el jueves con un show único, que tendrá un poco de ternura y disrupción. «Habrá fiesta y goce. Así como momentos íntimos y habitados desde la calma y otros de vuelo y despliegue».

Malenna

Malena Berardi (@malennab) tiene 26 años y es nacida y criada en Neuquén, «con el corazón patagónico», dice. Su camino por la música comenzó en 2021 y de casualidad.

Fue durante la pandemia. Malenna cuenta que tenía mucha vergüenza de cantar en público, no lo hacía seguido, pero fue en una de esas noches con amigos y amigas que uno de ellos la escuchó y le dijo «vos vas a cantar, te voy a armar una fecha».

Con pánico escénico, accedió porque se había propuesto «romper con el medio de hacer las cosas». Su amigo consiguió músicos y el lugar y así fue como inició esta aventura.

En ese momento la neuquina estaba estudiando arquitectura, así que su primera aproximación a la música fue de a poco. «Después de mi primera presentación hice algunos shows pero no fue mucho más que eso».

En 2024 las cosas cambiaron y Malenna comenzó a presentarse en más lugares. La persona que hace tres años tenía vergüenza de cantar estaba buscando que la gente la escuche. Al principio cantaba las canciones que más le gustaban, «reversionadas». «Después me empecé a plantear hacer mi música», cuenta.

Comenzó con r&b fusionado con funk y jazz. Con su primera banda aprendió mucho del hip hop y de la reversión. «Me empecé a instruir con mis compañeros y ahora siento que puedo hacer cualquier cosa, me encanta poder abarcar cualquier estilo de música y poder reversionarlos y mezclarlos».

Malenna. Foto: instagram.

En cuanto a su discografía, cuenta que «todavía está en trabajo». «Va a llevar un tiempo porque le vamos a dar toda la energía y todo el amor, asique por ahora estoy presentando las reversiones de mis temas favoritos», señala.

Malenna mirá para atrás y se enorgullece. «Me siento muy bien de haber desbloqueado mis miedos y haber logrado este crecimiento personal». Así, con esa emoción y actitud llegará por primera vez a presentarse este sábado en la Fiesta de la Confluencia.

Junto a su banda compuesta por Myriam (Mere) Alaihagna Báez y Candelaria Rodríguez en los coros, Bastian San Martín en el teclado, Juan Andrés (toto) Radeland en la guitarra eléctrica, Lucas (liyo) Bobadilla en batería y Giuliano Nicolás en bajo, estará en el escenario Limay.

«No me lo esperaba y me siento bendecida, me encanta que la gente me apoye en esto», expresa.Para ella, es muy importante que le den espacio a los artistas que estuvieron presentándose en la región durante todo el año. «Todo el trabajo dio sus frutos».

Cuenta que para su show tendrá «voces increíbles». Con sus amigas que la acompañarán como coristas y unos músicos «de la hostia«, propone una presentación con mucha energía y ganas de bailar.

Gena

Genaro Vignaroli (@gena.musik) tiene 27 años y nació en Plottier. Su recorrido por el universo musical empezó de pequeño. «Hago música desde que tengo 14 años aproximadamente, cuando empecé a escribir mis canciones y tuve mis primeras bandas», cuenta. Así siguió su camino autodidacta y experimental «aprendiendo de a poco».

No fue hasta los 19 años que abandonó su ciudad y se fue a seguir su carrera profesional a Buenos Aires. Optó por el camino de la música y estudió licenciatura en composición musical. En 2022 se recibió y desde entonces vive en Neuquén.

Como solista tiene dos discos que fueron compuestos, producidos y editados de manera independiente. «El primero lo lancé en 2021 todavía viviendo en Buenos Aires», señala. «La composición y producción siempre estuvo a cargo mío, pero siempre trabajé en la producción compartida con otros productores amigos», dice.

Ese álbum se llamó Otro Vuelo y detalla que «es un disco de un estilo rock-pop con algunos aires de country y folk».

Gena. Foto: instagram.

En 2024 llegó su segundo disco, XOXO. Lo describe como «un poco hibrido» ya que algunas canciones fueron grabadas en Neuquén. «Es neosoulero y es con el que estamos haciendo nuestras presentaciones».

No es la primera vez que Gena cantará en la Fiesta de la Confluencia ya que es su sexta edición. «Estoy agradecido, a disposición por el lugar que nos ofrecen y como siempre tratando de dar lo mejor de nosotros».

Junto a su banda integrada por Fernando Gallina en Batería, Martín Ramírez en bajo, Julieta Insaurralde en coros y programación y Martín Cornu en guitarras, busca mejorar día a día para superarse en cada show, como el de este sábado en el escenario Limay de la Fiesta de la Confluencia, donde tocará canciones propias y covers.

«En nuestras presentaciones en festivales siempre tratamos de hacer lo más energético. Los tiempos nos son los mismos que un show personal, por esto siempre priorizamos lo que queremos transmitir, buena energía», expresa