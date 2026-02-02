«¡Fuera ICE!»: el histórico discurso de Bad Bunny en los Grammy contra las políticas de Trump

La 68° edición de los Premios Grammy, celebrada este domingo1 de febrero 2026, quedó marcada por el triunfo de Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio). Con su producción “Debí Tirar Más Fotos”, el artista se convirtió en el primer latino en obtener el galardón al Álbum del Año con un trabajo grabado totalmente en español.

Sin embargo, más allá de los premios, el «Conejo Malo» acaparó la atención mundial al utilizar el escenario para lanzar un contundente mensaje político contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las políticas de deportación masiva de la administración de Donald Trump.

El histórico discurso de Bad Bunny en los Grammy: «somos humanos y somos americanos»

Al subir al escenario para recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, Bad Bunny no dudó en dirigirse directamente a la audiencia global con un reclamo humanitario. «Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!«, sentenció el cantante.

En una clara referencia a la retórica migratoria vigente, Benito agregó: «No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas; somos humanos y somos americanos«. El discurso fue recibido con una ovación de pie por parte de figuras de la industria como Billie Eilish (quien también lució un pin de «ICE out») y SZA, consolidando una noche de fuerte activismo político en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El histórico discurso de Bad Bunny en los Grammy: «lo único más poderoso que el odio es el amor»

El artista también dedicó un momento a la reflexión social, pidiendo a sus seguidores que no permitan que el clima de división actual afecte su esencia. «Sé que es difícil no odiar en estos días. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor«, expresó emocionado.

Concluyó su intervención pidiendo una lucha basada en la comunidad y los afectos: «Nosotros no los odiamos a ellos; nosotros amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia, y esa es la forma de hacerlo: con amor«.

El histórico discurso de Bad Bunny en los Grammy: el temor a las redadas en 2025

El compromiso de Bad Bunny con esta causa no es nuevo. Durante el 2025, el artista tomó la drástica decisión de excluir a los Estados Unidos continentales de su gira internacional “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. En entrevistas previas, el músico había manifestado su gran preocupación porque sus fanáticos latinos pudieran ser víctimas de redadas del ICE en las inmediaciones de los estadios.

Este activismo previo otorga una mayor relevancia a su presencia en los Grammy, donde finalmente decidió utilizar la plataforma más importante de la música anglo para visibilizar la situación de millones de inmigrantes en territorio estadounidense.

Se espera que las repercusiones políticas de este discurso de Bad Bunny continúe durante toda la semana, especialmente de cara a su esperada presentación en el Super Bowl el próximo domingo.

Con información de Noticias Argentinas.-