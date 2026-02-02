Premios Grammy 2026: Bad Bunny hace historia y Argentina brilla con Ca7riel & Paco Amoroso

La ceremonia 68° de los Premios Grammy, celebrada este domingo 1 de febrero 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, marcó un hito sin precedentes para la música global. Con la conducción de Trevor Noah —en su sexta y última participación como anfitrión—, la gala reconoció las grabaciones publicadas entre agosto 2024 y agosto 2025.

Mientras Bad Bunny acaparaba los titulares con un triunfo histórico para el habla hispana, la delegación argentina reafirmaba su vigencia internacional con nominaciones y estatuillas clave para una nueva generación de artistas.

El hito de Bad Bunny: el español conquista la máxima categoría en los Premios Grammy 2026

Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) rompió una barrera de 68 años en la industria estadounidense al alzarse con el premio al Álbum del Año por «Debí Tirar Más Fotos«. Es la primera vez que un disco grabado totalmente en español conquista este galardón, superando en la terna a figuras como Justin Bieber, Lady Gaga y Kendrick Lamar.

Conmocionado y entre lágrimas, el artista agradeció en su lengua materna: “Gracias, mamá, por parirme en Puerto Rico”. Además del premio mayor, la estrella puertorriqueña acumuló otros dos gramófonos durante la jornada: Mejor Álbum de Música Urbana Latina e Interpretación de Música Global por el tema «EoO».

Presencia argentina: consagración para Ca7riel & Paco Amoroso

La música argentina tuvo su gran momento de gloria cuando el dúo Ca7riel & Paco Amoroso se llevó el Grammy al Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino por su disco «Papota«. “Para Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”, expresaron los artistas al recibir el premio, consolidando un ascenso meteórico que ya incluía su paso por los Latin Grammys.

La delegación nacional también estuvo representada por:

Fito Páez : nominado en la misma categoría por su álbum Novela.

: nominado en la misma categoría por su álbum Novela. Nicki Nicole : compitió por Mejor Álbum de Música Urbana con Naiki.

: compitió por Mejor Álbum de Música Urbana con Naiki. Trueno: nominado en la categoría urbana por EUB Deluxe.

Los otros grandes ganadores de la noche

Más allá del fenómeno latino, la Academia repartió sus principales estatuillas entre los favoritos de la temporada: