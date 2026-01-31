El emotivo mensaje de Macaulay Culkin para Catherine O’Hara que conmovió a Hollywood

El actor Macaulay Culkin publicó un mensaje emotivo y directo dedicado a Catherine O’Hara, su madre en la ficción en las películas de Mi pobre angelito, y conmovió a sus seguidores por el tono íntimo de sus palabras.

El posteo de Macaulay Culkin

A través de su cuenta de Instagram, Culkin compartió dos imágenes: una escena del clásico de los años 90 y otra tomada décadas después, durante la ceremonia en la que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en diciembre de 2023. La publicación estuvo acompañada por un texto breve, pero cargado de emoción.

“Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”, escribió el actor, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

El posteo reavivó el recuerdo del homenaje en Hollywood, donde O’Hara fue una de las oradoras principales y destacó el lugar de Culkin en la historia del cine familiar. “La razón por la que las familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin ver Mi pobre angelito es por Macaulay Culkin”, afirmó la actriz. Luego agregó, con humor y afecto: “Gracias por incluirme a mí, tu madre falsa, que te dejó solo en casa no una, sino dos veces”.

Visiblemente emocionado, Culkin respondió en ese momento con palabras que reflejaron la cercanía entre ambos: “No solo sos la mejor mujer que conocí, sino la mejor persona. Me diste todo mi propósito y me diste una familia”, dijo antes de fundirse en un abrazo con la actriz, en uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia.

El mensaje reciente del actor volvió a poner en primer plano un vínculo que trascendió la pantalla y que, más de 30 años después del estreno, sigue generando identificación y emoción entre distintas generaciones de espectadores.

