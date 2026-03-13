Guillermo Francella se prepara para la cuarta temporada de El Encargado, la cual se convirtió en uno de los mayores éxitos del streaming argentino, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

En esta nueva entrega, Eliseo vuelve a quedar en el centro de las intrigas, tras imponerse en su enfrentamiento con el sindicato de encargados, el personaje logra acercarse a los sectores más influyentes del poder.

El Encargado regresa con su temporada 4: qué se sabe de la nueva historia de Eliseo

Sin embargo, mientras Eliseo intenta consolidar su posición, una conspiración comienza a gestarse dentro del edificio, y detrás de esa maniobra aparece Zambrano, el personaje interpretado por Gabriel “El Puma” Goity, histórico rival del protagonista, quien buscará desestabilizarlo y arruinar su plan.

La cuarta temporada contará nuevamente con un elenco destacado, junto a Guillermo Francella regresarán Gabriel Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocchiarale, y a ellos se sumarán figuras de gran trayectoria como Arturo Puig y Luis Brandoni.

Además, la serie incluirá participaciones especiales de Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld, quienes ya formaron parte de entregas anteriores.

Desde su estreno, El Encargado logró consolidarse como una de las producciones argentinas más exitosas de la plataforma.

Mientras se espera la llegada de la temporada, las tres primeras entregas de El Encargado ya se encuentran disponibles completas en Disney+, donde continúan sumando espectadores.