Sorpresa total: Guillermo Francella y Elba Marcovecchio, juntos en una fiesta: ¿nuevo romance?

Ángel de Brito sorprendió este lunes al revelar en LAM (América TV) lo que podría convertirse en uno de los romances más inesperados del ambiente artístico. Según contó el conductor, el actor Guillermo Francella —quien se encuentra separado desde hace un tiempo de su esposa— fue visto conversando de manera muy cercana con la abogada Elba Marcovecchio, viuda de Jorge Lanata y actual representante legal de Mauro Icardi.

Francella y Elba Marcovecchio compartieron una charla que dio que hablar

De acuerdo al relato del periodista, ambos compartieron una charla que se extendió durante unos 15 minutos en una fiesta, a escasa distancia y con una actitud que llamó la atención de los presentes. “Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio”, detalló De Brito en el programa.

Ante la sorpresa de las panelistas, el conductor aclaró que no hubo besos ni contacto físico. Denise Dumas deslizó entonces la posibilidad de que la abogada estuviera asesorando al actor en cuestiones legales vinculadas a su separación, hipótesis que no fue descartada en el debate televisivo.

Sin embargo, Karina Iavícoli puso en duda esa versión y remarcó que el acercamiento fue percibido como algo más que una simple conversación formal. Pilar Smith también indagó sobre el clima del encuentro y si existieron miradas cómplices o algún gesto sugestivo. “Imaginate que había 10 periodistas mínimo”, respondió De Brito, asegurando que el acercamiento no pasó inadvertido.

La información también fue comentada este martes en La mañana con Moria (El Trece). Moria Casán confirmó que estuvo presente en el evento y que los vio conversando, aunque a la distancia. Cuando intentaron contactar a Marcovecchio para que diera su versión, la letrada envió un mensaje asegurando que “hablaron solamente de fútbol”.

Mientras tanto, el supuesto acercamiento entre Francella y Marcovecchio ya instaló rumores sobre un posible nuevo romance en la farándula, aunque por el momento no hubo confirmaciones oficiales por parte de los protagonistas.

