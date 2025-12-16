Guillermo Francella regresa al teatro con una comedia satírica y un elenco de lujo

Tras el éxito de la serie “El Encargado” y de la película “Homo Argentum”, Guillermo Francella decidió volver a uno de los escenarios que mejor conoce: el teatro.

El actor protagonizará “Desde el Jardín”, una obra que marcará su regreso a la calle Corrientes en 2026. La propuesta es una adaptación inédita de la novela “Being There”, del escritor polaco-estadounidense Jerzy Kosinski, publicada en 1971 y llevada al cine en 1979 en una versión de culto protagonizada por Peter Sellers.

“Desde el Jardín”: Guillermo Francella anuncia su esperado regreso al teatro

La versión teatral de “Desde el Jardín” se estrenará en la Argentina el 28 de marzo de 2026 en el teatro Metropolitan y contará con un elenco de primer nivel integrado por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi.

La adaptación y la dirección estarán a cargo de Marcos Carnevale, mientras que la producción general será responsabilidad de Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel.

La historia gira en torno a Chance Gardiner (Francella), un hombre de inteligencia limitada que pasó toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir y su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que observa por televisión, su único vínculo con el mundo exterior.

Tras la muerte del benefactor, Chance es expulsado de la casa y se ve obligado a enfrentarse por primera vez con la sociedad. En ese contexto, conoce a Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide recibirlo en su hogar, donde vive junto a Ben (Víctor Laplace), un empresario influyente que atraviesa una enfermedad terminal y para quien Chance terminará siendo una inesperada fuente de alivio.

Carente de malicia, ambición o deseo de poder, el personaje se convierte sin proponérselo en un “sabio accidental”. Su forma literal y simple de expresarse, basada en metáforas sobre plantas y estaciones, es interpretada por quienes lo rodean —incluido el presidente de Estados Unidos, interpretado por Martín Seefeld— como un discurso profundo y cargado de significado político y filosófico. Esa serie de malentendidos lo lleva incluso a ser considerado un influyente consejero y potencial candidato presidencial.

“Desde el Jardín” se presenta como una alegoría aguda, que combina comedia negra y drama social para reflexionar sobre los tiempos actuales. La obra expone cómo la apariencia y el contexto pueden construir prestigio sin verdadero conocimiento ni mérito, y funciona como una sátira sobre una sociedad y unos medios que muchas veces privilegian la forma por sobre el contenido.