Elba Marcovecchio rompió el silencio sobre Guillermo Francella y fue contundente: qué dijo tras los rumores de romance

En medio de las especulaciones sobre un presunto romance, la abogada Elba Marcovecchio rompió el silencio en los micrófonos de Radio Rivadavia y desmintió de manera categórica tener una relación sentimental con el reconocido actor Guillermo Francella.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con el programa «Basta Baby», donde la letrada aclaró el contexto de la charla que desató los rumores en los programas de espectáculos.

La verdadera charla: fútbol y cargadas

Al ser consultada por los integrantes de la mesa radial, quienes afirmaron haberla visto hablando a pocos centímetros del actor mientras él la miraba «embelesado», Marcovecchio reveló el verdadero eje de la conversación.

«Nosotros estábamos hablando de la final que fue de Racing Estudiantes», aclaró la abogada.

«Guillermo es un caballero, porque bancarse a una hincha de Estudiantes como yo, recordarle semejante final… en donde nosotros, todos los pinchas, usando la imagen de Guillermo para decir ‘hermosa mañana’, fue tremendo», detalló sobre el fanatismo del actor por la «Academia».

Ante la insistencia de la mesa advirtiendo que «no seamos inocentes» sobre los motivos por los que Francella aguantó las bromas futboleras, la letrada volvió a elogiar su actitud: «Porque es un caballero como Dios manda, como hay pocos».