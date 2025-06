Guns N’ Roses en Argentina: habilitaron una segunda fecha y todavía hay entradas

“Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things” es el nombre de la gira que trae en este 2025 a Guns N Roses. La banda estadounidense tocará el 17 y 18 de octubre y si no llegaste a comprar entradas, no te preocupes que todavía hay disponibles.

Con su mezcla de crudeza callejera, virtuosismo instrumental y una actitud desafiante que redefinió los límites del rock mainstream, Guns N’ Roses marcó un antes y un después en la historia de la música popular, trascendiendo décadas y marcando a millones de personas en todo el mundo.

La última vez que la banda de Axl Rose, Slash y Duff MacKagan pisó el país fue en el 2022. La espera de tres años se hizo larga para sus fans que rápidamente agotaron las entradas de la primera fecha en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

La producción de estos dos shows en esta oportunidad se encuentran a cargo de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts que promete un show inolvidable.

Esta será la novena visita del conjunto oriundo de Los Ángeles al país que no dudo en habilitar otra fecha para los que se quedaron con ganas. Brasil, Perú, Colombia y Chile son los otros países latinoamericanos que la banda visitará en el marco de la gira titulada «Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things».

Guns N Roses no saca un disco desde el 2008 por lo que se puede asumir basándose en sus previas giras internacionales que la banda se dedicaría a rememorar esos maravillosos clásicos que los llevaron a la cima como Sweet Chil O’ Mine, Welcome To de Jungle o Novemeber Rain.

Cómo conseguir entradas para Guns N Roses

Las entradas para el 17 de octubre están agotadas pero aún quedan disponibles para la segunda fecha del 18 de octubre. Se pueden obtener a través de la página de DF Entertainment y parten de los 95 mil.