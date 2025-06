Historia de un hit | «Runaway», la desesperada canción de amor que le dio su música a la serie de tevé más violenta

Mike Torello y Ray Luca deciden terminar el uno con el otro de una buena vez. Nunca antes habían estado tan cerca (o sí, no lo recuerdo). Están a bordo de una avioneta que vuela alto sobre el mar Caribe. Son ellos dos y Paul Taglia, secuaz de Luca. Pero no les importa nada. Nunca les importó nada y esta vez no tenía por qué ser la excepción. Empezaron a los tiros dentro de la avioneta, después la siguieron a las piñas. Para entonces, una de las balas había matado al piloto. Solo quedaban ellos dos y ninguno estaba interesado en dejar de pelear. La cámara se va de allí. La última toma será la avioneta cayendo. Fin.



Así terminaba la segunda y última temporada de Historia del Crimen, una de las series sobre policías y mafiosos más violentas de la historia de la tevé, que en Argentina se emitió por Canal 13 y que aquí, en el Alto Valle, por el Canal 10 de Roca, a fines de los ‘80. Al menos en Estados Unidos, el primer episodio se emitió el 18 de septiembre de 1986 y el último, el 10 de mayo de 1988.

En su punto alto, «Runaway» vendía 80.000 copias al día. La canción alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100 y se convirtió en la canción más vendida de 1961 en el Reino Unido, donde, el 29 de junio, alcanzó el número uno en las listas.

“La idea no era hacer una serie sino una película de treinta horas que no tuviera nada que ver con la habitual idea del bien y del mal que tienen los escritores de Hollywood. La idea era mostrar y filmar ‘la cosa verdadera’”. Michael Mann, creador de Historia del Crimen



Protagonizada por Denis Farina (Mike Torello) y Anthony Denison (Ray Luca), Historia del Crimen narra las vicisitudes del crimen organizado en la Chicago de los ‘60, más precisamente 1963. Torello, jefe de la Unidad de Crímenes Mayores de la ciudad estaba obsesionado con atrapar a Luca, un delincuente menor al que le sobraba astucia para trepar hasta convertirse en el jefe de la mafia.

Versión original, de 1961, de «Runaway», de Del Shannon



La serie, creada por Michael Mann, el mismo de Miami Vice, fue pionera en contar una historia a lo largo de toda la temporada y no que cada capítulo sea una historia en sí misma como, por caso, Miami Vice. De hecho, Michael Mann pensó en la serie como una película de treinta horas.



Otro aspecto novedoso fue el enfoque narrativo: la serie no trataba de buenos contra malos, sino que la historia pasaba tanto tiempo narrando las vicisitudes de policías como de los mafiosos. Incluso, el nivel de violencia fue tan grande que recibió una multa de 55 mil dólares por la American Federation of Police por “retratar a los oficiales de la ley como asesinos con placa”.

Versión de 1986 grabada por Del Shannon especialmente para Historia del Crimen.



¿Un ejemplo? Torello logra atrapar a un delincuente en fuga al que venía persiguiendo atravesando la ciudad. en un tranquilo barrio residencial y le dispara en la cabeza, mientras dos niños lo ven todo desde la ventana de una casa vecina. Así terminaba el primer episodio. Aun quedaban otros 42…

La canción lo es (casi) todo



Pero Historia del Crimen es recordada (¿lo es?) por algo más que su trama, su violencia, las brillantes actuaciones de sus protagonistas y las mínimas apariciones de futuras estrellas, por caso Julia Roberts, David Caruso y Ving Rhames, entre varias otras. Y lo es también por su música. Más precisamente, por su canción principal: “Runaway”.



Interpretada por Del Shannon y coescrita junto a Max Crook, “Runaway” fue editada el 18 de febrero de 1961 y fue un hit inmediato. Al punto que le permitió a Shannon dedicarse a la música a tiempo completo, pues, hasta entonces, vendía alfombras para pagar las cuentas. La canción alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100 y se convirtió en la canción más vendida de 1961 en el Reino Unido, donde llegó al número uno el 29 de junio de ese año.

Policías & Mafiosos. Pauli Taglia (John Santucci), Mike Torello (Denis Farina) y el icónico Ray Luca (Anthony Denison), protagonistas de una de las mejores series negras de todos los tiempos.



Canción pop antes del pop, “Runaway” es una especie de paréntesis en la música popular estadounidense, que se abre entre en rock & roll en retirada y se cierra con la invasión británica y nave insigne: Los Beatles.



La letra remite a una situación de amor que ya no existe. De ahí la dramática interpretación vocal de Shannon: nos dice que está solo, que está confundido y que la desaparición de la mujer que ama lo sorprende.

Denis Farina había sido policía en la vida real, antes de convertirse en un reconocido actor de cine y televisión



En 1989, el propio Shannon contó la historia de la canción en Later with Bob Costas : ““Runaway” se hizo en el escenario de Battle Creek, en el Hi Lo Club, una noche en la que Max tocó un La menor y un Sol. Así que dije: ‘síganme todos’. Sólo estábamos Max, un bajista y yo, así que empecé a tocar y Max me siguió durante toda la canción. Yo gritaba, Sol, Fa, Mi, y seguía toda esta estructura de canción. Y al día siguiente escribí la letra”.

Del Shannon, letra, voz y guitarra de “Runaway”.



Max es el mencionado Max Crook, acaso el responsable (no tan) oculto del éxito de “Runaway”. Crook, que era tecladista, experimentaba con la electrónica de los instrumentos de su tiempo. Probando cables, piezas y sonidos inventó el musitrón, la prehistoria del sinte, digamos.



Y es el piano de Crook que sigue aparece unos pocos acordes después de la guitarra de Shannon lo que le da la particularidad a la canción. En 2017, dio su versión: “Yo era su tecladista. Tocábamos juntos en el Hi Lo Club de Battle Creek, que ahora es el aparcamiento de un banco. Se nos ocurrió la idea de la canción en el escenario del Hi Lo Club, y ese puente se me ocurrió en menos de cinco minutos. Sólo algo que encajara allí, y ya tenía el musitrón. Era un dispositivo electrónico. Lo toqué y todo pareció encajar”.



Muchos años después. Michael Mann eligió a “Runaway” como canción principal para Historia del Crimen. Eso sí, le pidió a Shannon que, además de regrabarla, la reescribiera. El fugitivo ya no sería un amor, sino un capomafia al que nadie parece poder alcanzar. Salvo Torello. Pero pagará el precio por ello.