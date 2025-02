«Tita y Rodhesia», la original obra de Laura Azcurra y Valeria Stilman, llega de gira a la región

Tita y Rodhesia se miraron y sonrieron cómplices. “Hay que hacerlo”, se dijeron. Entonces, subieron al escenario y, entre tanta dupla masculina, ellas también improvisaron porque había que hacerlo. Claro que Tita y Rodhesia no son otras que las actrices Laura Azcurra y Valeria Stilman, colegas que se hicieron muy amigas a comienzos de los 2000 mientras compartían un taller de teatro de improvisación.



Unos años después, en 2016, decidieron participar en un catch de impro, una especie de competencia de improvisación en la cual parejas de improvisadores se enfrentan entre si, creando historias espontáneas, casi siempre sugeridas por el público.



Azcurra y Stilman crearon su propio espectáculo de impro escénica al que bautizaron con los muy peculiares nombres de dos de las golosinas argentinas más populares. Y no fue una casualidad.

“Tita y Rodhesia” propone un espectáculo escénico de humor y reflexión que oscila de manera precisa entre la comedia de texto y el teatro de improvisación, con la posibilidad de hablar con humor de las cosas que las interpelan.



Desde este martes estarán girando por la zona andina alternando la puesta en escena con el dictado de talleres de improvisación. Las funciones serán el martes, en El Bolsón, en el marco de la apertura del festival de clown; el viernes, a las 22, en Biblioteca Sarmiento “Usina Cultural”, Bariloche; el domingo 9, a las 21, en Sala de Convenciones Arrayanes, de Villa la Angostura; y el martes 11, a las 22, Espacio Trama, de San Martín de los Andes.

Impro, perspectiva de género y diversidades



En un extenso diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO, Laura Azcurra contó los orígenes del espectáculo, su combinación con los feminismos y reflexionó acerca del clima enrarecido a partir de los ataques de parte del gobierno nacional hacia las diversidades, a poco de realizarse la Marcha Federal LGBTIQ+ Antifascista y Antirracista de esta tarde.



“Vale y yo nos conocemos hace 20 años, cuando estudiábamos y entrenábamos impro allá lejos, en el pasado. Yo ya estaba trabajando como actriz en televisión, en cine, también en teatro, pero empecé a entrenar la técnica de la improvisación porque me parecía fascinante y porque es muy distinto al teatro de texto”, recuerda Azcurra. “En aquel momento conformamos un grupo que se llamaba Impronta, ahí nos conocimos con Vale, nos hicimos súper amigas, fuimos creciendo cada una en su carrera hasta que decidimos por fin hacer algo juntas”.



Ese proyecto combinó la técnica de la improvisación con ciertas características del teatro de texto. “Yo necesitaba que exista cierta teatralidad en la informalidad y en la amplitud que tiene la impro, porque los grupos de improvisación son los actores pidiéndole al público consignas y es algo muy informal; y yo sentía que se perdía cierta teatralidad, cierta liturgia, cierto viaje, que es lo que el teatro propone. Me encanta lo lúdico que tiene la improvisación, pero tenía ganas de darle un marco y un sentido”, describe la actriz que protagonizó “RRDT” y “Campeones de la vida”, entre otros éxitos televisivos.



Tite y Rodhesia surgen como personajes a partir de una competencia de impro en la que ambas notaron que no había presencia femenina. De hecho, eran todas duplas de varones. “Entonces con Vale dijimos inventémonos algo para poder hacer dupla porque a nosotras nos interesaba participar para que haya una presencia femenina, sino iban a ser todas duplas de varones. En ese contexto, nos gustaba la idea de ser mujeres un poco arrabaleras, las dos somos muy porteñas, y jugábamos con esto de las mujeres del tango, Tita y Nini, Nini y Libertad. Pero no queríamos que los nombres se remitieran a unas figuras ya existentes, que admiramos un montón y que nos encantan, queríamos que tuvieran una vuelta más. Y en medio de estar jugando cómo se podría llamar esa dupla aparecieron Tita y Rodhesia, que nos remite a todos a algo profundamente argentino, ¿no?» .

“Tita y Rhodesia es teatro con cierta perspectiva de género que nos invita con humor a reírnos de nosotros mismos, fundamentalmente”. Laura Azcurra



En ese juego de encontrar el nombre Tita y Rhodesia serán dos mujeres muy distintas unas de otra. Rodhesia más chapada a la antigua y Tita más moderna. “Y que el contrapunto de ellas sea cómo encontrar un equilibrio entre ese viejo mundo que fuimos dejando atrás y que todavía sigue un poco, todavía bastante, (risas) y que aparezca como también esta posibilidad, esta nueva visión, esta reconstrucción, en vez de deconstrucción, como le gusta decir a Tita, para divertirnos también en esto que son los nuevos tiempos, y en todo lo que nos está costando también empezar a repensarnos”, reflexiona Azcurra, que interpreta justamente a Tita.

Del guión a la improvisación



El comienzo de “Tita y Rhodesia” está escrito, pero será solo eso, el comienzo, porque lo que sigue a esa situación surgirá de todo lo que el público le sugiera a las actrices. “Es solamente un 10% del espectáculo”, aclara Azcurra respecto de lo que está guionado. “El 90% del espectáculo son improvisaciones donde el público es nuestro autor intelectual. Desde las butacas nos van gritando características para los personajes, título de la escena que vamos a hacer, los nombres, lugar donde empieza la acción”.



“A los 10 minutos el público está entregado, divertido y jugando con nosotras, y eso es muy gratificante”, remarca Azcurra. “El público agradece mucho, hace ya 3 años que estamos haciendo el espectáculo, es un formato que Vale y yo hace tiempo que venimos soñando, y estuvimos en muchos lugares, en Buenos Aires, en distintas provincias, representamos a la Argentina en el Festival de Artes Escénicas de Uruguay. Fue increíble. Y en todos los espacios donde vamos, la gente nos espera a la salida, agradece y dice hace mucho que no me reía tanto”.



El punto de partida, ese que está escrito, es un intríngulis amoroso en el que se conocen Tita y Rhodesia. “Rhodesia despotrica contra Tita, esa mujer que le robó el novio, y Tita le dice, querida compañera, yo no sabía que el fulano estaba en un vínculo exclusivo sexo afectivo (risas). Entonce,s Rhodesia indignada, porque Rhodesia está esperando casarse para verle la cara a Dios, en estos términos (risas), y entonces Tita viene a sororar, a hablarle un poquito de lo que es la sororidad, de que entre las mujeres tenemos que estar más hermanadas, de que los tiempos ya cambiaron, de que no es necesario que esté casada para verle la cara a Dios, ni siquiera hace falta estar acompañada”.



“Entonces”, continúa diciendo Azacurra, “ llega Tita a abrazarla y abrirle la cabeza con mucho amor y con mucho cariño. Ese contrapunto es bien interesante porque todos tenemos una parte de Rhodesia, y todos tenemos una partecita de Tita; entonces hay una identificación en el público que abarca a todos los públicos, los que están más aggiornados y los que todavía no tanto, pero, expuesto esto en el teatro es una forma de verlo con humor, con gracia, y también reírnos de nosotros mismos. El teatro es eso, es un reflejo, un espejo de lo que estamos siendo, de lo que somos o de lo que quisiéramos ser”.



“Tita y Rodhesia”, cuyo nombre completo es “El comienzo de una gran amistad”, es un espectáculo que tiene cuatro instancias de improvisación y que n la primera improvisación comienza a tomar forma una telenovela.



Al final de la improvisación, Tita y Rodhesia vuelven al escenario para a analizar, junto al público, lo que compusieron en escena. “Hay algo muy lúdico que también nos invita con mucho humor a reírnos de las cosas que suceden en la improvisación, de los personajes que nos asignó el público, y bueno, cómo también van chocando este viejo reflejo de algunas formas de antes, de algunos personajes, de algunas acciones, y ponerle humor a este, si se quiere, cambio de paradigma”.



Respecto de la participación del público, Azcurra dice que “siempre que uno le da voz, el público hace catarsis. Entonces el público quiere ver en escena de lo que se está riendo en la actualidad o lo que está padeciendo en la actualidad. Ahí está la creatividad y también la gracia de Tita y Rodhesia, en encontrar la otra forma y no caer en lo obvio. Y en ponerle humor. Porque el humor es la mejor premisa de este espectáculo”.

«No nos puede ganar el miedo, es momento de pasar a la acción»

P: ¿Qué sentís que está sucediendo en estos tiempos, a partir de los ataques de parte del gobierno nacional y parte de sus seguidores hacia las diversidades, al punto de haber motivado, este sábado, la realización de la Marcha Federal LGBTIQ+ Antifascista y Antirracista en defensa de la democracia y la libertad?

R: Es un momento para estar muy atentos, muy unidos y organizados y entendiendo que no podemos seguir dejando que vulneren nuestros derechos nuestras leyes consagradas, nuestro camino hacia la igualdad para todas las personas. Ya están takcleando la educación pública, la salud pública, los jubilados… no sé qué estamos esperando para poner un freno y decir ‘che, yo no me estoy sintiendo representada por esto’.

Confío mucho en la unión espontánea de las personas. Lo que sucedió el sábado (pasado) cuando se reunió todo el arco transfeminista con las agrupaciones que lo integran, logramos un acuerdo de decir ‘frenemos esta locura’. Se está poniendo de un color muy denso y no lo podemos permitir. Y no vemos que esté mejorando la calidad de vida de las personas.

P: ¿Qué sentimientos te atraviesan en este momento? ¿Crees que como sociedad veremos capaces de plantarnos?.

R: Siento tristeza y siento injusticia. Pero no nos puede ganar el miedo. No nos debe ganar el miedo. Creo que es momento de pasar a la acción: repensarnos, reagruparnos. Sé que somos una sociedad muy solidaria y creo que es en la acción y en la unión que está la llave para cambiar esto.

Hay que volver a las calles, es nuestro derecho constitucional de poder manifestarnos. Y recordarnos que somos mayoría.

