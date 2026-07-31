Iván Noble llega a Neuquén con sus «Canciones traspapeladas»: cuándo es el show y cómo conseguir las entradas

Iván Noble, aquel carismático y talentoso líder de la no menos carismática y talentosa banda Los Caballeros de la Quema, hace ya bastante tiempo que decidió recorrer en soledad un territorio que conoce como pocos: el de la canción.

En plan solista prácticamente desde que (se) disolvieron Los Caballeros, Iván Noble construyó un rico cancionero que alimentó a la música popular argentina como pocos compositores lo hicieron en los últimos tiempos. Pero hay canciones que fueron quedando afuera de sus repertorios porque, aunque diga que a esta altura de su vida le importe poco la tiranía del algoritmo (¿será por eso que se escucha tan poco Caballeros?), más difícil le resultó escaparle a la «tiranía» de los setlists. O, dicho de otro modo, tocó siempre las mismas canciones y otras, en cambio, quedaron traspapeladas.

Es por eso que Noble decidió revelarse también a esa tiranía, armar un espectáculo alrededor de ellas comenzar a tocarlas bajo el nombre inequívoco de «Canciones traspapeladas». De gira por el país desde comienzos de año, hará escala en Neuquén el viernes 18 de septiembre en Mood Live (Ministro González 40).

¿Qué dice el propio Noble de «Canciones traspapeladas? “Canciones traspapeladas es un show de canciones que, por misteriosos motivos, había dejado de cantar desde hace largo tiempo. Revisando un poco mi historia me doy cuenta que he sido abandónico y descuidado con muchas de ellas; así que decidí sacarlas ‘del cuarto cajón de la cocina’ y llevarlas de nuevo al escenario. Digamos que será un reencuentro íntimo con viejas canciones a las que les debo una disculpa. Están muy invitados, ojalá les parezca una buena idea».

Sí, Iván: nos parece una excelente idea y gracias por la invitación.

Iván Noble presentará «Canciones traspapeladas» el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén), Las entradas se consigue a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.