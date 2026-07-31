La solidaridad traducida en tortas fritas y pan: camioneros varados en Zapala recibieron las donaciones

«¿Y qué les parece si amasamos y les llevamos?», fue la frase que, después de una vuelta por la larga fila de camiones varados, dijo Juan Garrido, a su esposa Laura y a su hija Paola, en Zapala. «Ahí nos arremangamos y empezamos a amasar», contó su hija. La primera vez repartieron 15 docenas de tortas fritas y varios panes caseros.

El jueves por la tarde volvieron con una cantidad similar que fueron entregados entre los transportistas que aguardan avanzar rumbo a Chile. Los conductores, agradecidos, recibieron las donaciones que les aligeró un poco la espera.

Paola estaba en la casa de sus padres, Juan Garrido y Laura, junto a su niña, de un año y medio. El frío intenso y la imposibilidad de pasar varias horas adentro inquietó a la pequeña por lo que su abuelo tomó la decisión de distraerla y la llevó a pasear.

«Fueron a dar una vuelta con mi bebé, donde está (el monumento del) Soldado y ahí vieron los camiones. Se pusieron a contarlos, como parte del juego», contó a este diario Paola. A su regreso, comentaron que eran más de cien y que nunca se imaginaron semejante cantidad de choferes varados.

«Ellos (por sus padres) son creyentes, van a la iglesia, comentaron lo que les pasó, y entonces mi papá dice: qué les parece si amasamos y les llevamos», relató. Paola sabe cómo organizarse para amasar, hornear y vender, porque hace 15 años lo hace como modo de vida. Tanto pan casero como las tortas fritas.

La solidaridad a través del ejemplo

«Como estamos acostumbrados a hacer masas, enseguida nos arremangamos y nos pusimos a armar tortas fritas y pan casero», sostuvo. Les faltaban algunos ingredientes, por lo que Juan fue el encargado de ir a comprarlos.

Enseguida, el motor solidario se encendió y lograron armar 15 docenas de tortas fritas más los pancitos. Se organizaron para que cada uno de los choferes tuvieran, al menos, seis tortas fritas.

Paola contó que se llevaron una sorpresa porque cuando llegaron hasta el sitio para hacer las donaciones, muchos de los conductores, al verla a su madre y a ella, ni siquiera bajaban la ventanilla porque pensaban que les querían vender. Hasta que, finalmente, entendían que se las regalaban y que no tenían intenciones de comercializarlas.

«No nos imaginábamos que nos iba a costar tanto. Ya había autos con otros vendedores. Así que cuando pasábamos nos decían: no, gracias», relató. Sin embargo, lograron romper la barrera idiomática y se dieron a entender por señas más que por palabras, con los transportistas brasileños.

«Nos quedaron mirando, sorprendidos. De a poco, nos fuimos entendiendo. Hasta nos decían que no les diéramos tantas para permitir que alcance para el resto de sus compañeros», concluyó.

Este jueves por la tarde, el matrimonio de Juan y Laura volvieron a repartir las donaciones, recién cocinadas. Además de los bidones con agua para repartir entre los camioneros. Entregaron la misma cantidad de la primera vez.

«Es una experiencia relinda y no nos imaginamos que iba a tener tanta repercusión. Más que nada, los pudimos ayudar y fue un gran ejemplo que hicieron mis padres. Tuvieron esa iniciativa que uno no lo imagina que puede pasar», contó.

Paola describió que siempre les inculcaron la solidaridad. «Es relindo, mis padres siempre están haciendo el bien y tratando de ayudar en lo que se pueda», concluyó.

La gran cantidad de camiones varados por las inclemencias climáticas que obligan a restringir el horario de circulación en los pasos fronterizos, como Pino Hachado.