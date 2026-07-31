La bronca del Vasco Arruabarrena a pesar de la clasificación de Boca: «No estoy contento»

Arruabarrena fue crítico con sus jugadores y remarcó que deben haber mejoras en el juego.

Boca sufrió pero avanzó a los octavos de final de Copa Sudamericana. El Xeneize cayó 1-0 ante O’Higgins en los 90 minutos pero venció por penales al equipo chileno para pasar de ronda en el certamen continental.

Tras la clasificación, el Vasco Arruabarrena no ocultó su bronca: «Teníamos que pasar. No me ha gustado la manera. El rival fue superior. Somos autocríticos sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir«, se sinceró.

Y luego volvió a insistir: «No estoy contento. Contentos por haber pasado pero no por la actuación. Tenemos que ser autocríticos y saber que así no podemos. Nosotros sabemos que de esta manera nos va a costar mucho«.

Boca se complicó en Chile pero fue más efectivo en la definición por penales.

Mas adelante, el técnico apuntó al poco tiempo que tuvo hasta ahora desde su llegada: «Llevamos un mes y medio, necesitamos más trabajo, necesitamos mejorar mucho«.

Además, señaló que el Xeneize debe mejorar el aspecto psicológico: «Hay una cuestión anímica. Hay una cuestión de rebeldía, tenemos que salir de esa situación porque la historia del club y la camiseta nos la impone, estamos obligados«.

Y recalcó que lo deben demostrar dentro de la cancha: «Podemos estar hablando todas las conferencias pero hay que demostrarlo ahí. Tenemos que ser más competitivos, más realistas y saber de que todos los partidos van a ser duros».

Otro que mostró autocrítica fue Leandro Paredes: «Hay que levantar el nivel; no estamos conformes. No estamos conformes con la prestación que hicimos porque queríamos hacer lo que habíamos planeado, pero no pudimos hacerlo. La idea del entrenador es muy clara».

Ya con la clasificación bajo el hombro, el Xeneize se medirá en los octavos de final de la Sudamericana ante Recoleta de Paraguay. La ida se disputará en La Bombonera la semana del 12 de agosto, con día a confirmar. Una semana después, la serie se definirá en Asunción.