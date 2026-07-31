Julio se despide con un combo de viento, nieve, lluvia y mucha humedad: el pronóstico para la cordillera y el Alto Valle

Julio llegó a su final y lo hizo acompañada de la inestabilidad climática que la caracterizó toda esta semana. Este viernes se prevé otra jornada que combinará ráfagas intensas de viento, nieve que podría seguir afectando los cruces a Chile, lluvia y sobre todo, mucha humedad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para este 31 de julio, te contamos el detalle del clima para la cordillera y el Alto Valle.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo al pronóstico, el Alto Valle registrará temperaturas entre los 14°C y los 8°C. Si bien la probabilidad de lluvia se mantiene baja, no se descarta algunos chaparrones aislados durante la jornada.

El factor determinante será el viento que se irá instalando desde la mañana y hacia la tarde se prevé que las ráfagas lleguen a los 70 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 8°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 14°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 11°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Neuquén:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 8°C con vientos de 7 – 12 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura máxima llegará a los 14°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 11°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En tanto, en la cordillera la nieve seguirá siendo la gran protagonista, acompañada por lluvias. La temperatura no bajará de los 0°C por primera vez en la semana, aunque la sensación térmica continuará siendo fría. Al igual que en el Alto Valle, se prevé el regreso de fuertes ráfagas de viento de entre 50 y 70 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche:

Mañana: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Tarde: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 4°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Noche: Se prevén nevadas aisladas con una probabilidad de precipitación de 10 – 40%. La temperatura será de 2°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.