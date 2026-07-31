Dónde queda Ceuta y por qué su ubicación es clave para entender la crisis migratoria entre España y Marruecos

La ciudad autónoma española de Ceuta volvió a ocupar los principales titulares internacionales tras registrar una nueva y masiva llegada de migrantes desde Marruecos, en una crisis que ya es considerada la más grave desde 2021. Las imágenes de miles de personas cruzando la frontera terrestre o lanzándose al mar para alcanzar territorio español reabrieron el debate sobre la migración, la seguridad fronteriza y las tensiones diplomáticas entre ambos países.

¿Dónde queda Ceuta?

Aunque pertenece a España, Ceuta no está ubicada en Europa sino en el norte de África, sobre la costa del mar Mediterráneo. La ciudad limita por tierra con Marruecos y se encuentra frente al estrecho de Gibraltar, a apenas unos 20 kilómetros de la península ibérica.

EL MAPA PARA ENTENDER EL CONFLICTO. LAGACETA.

Junto con Melilla, es uno de los dos territorios españoles situados en el continente africano y, al mismo tiempo, representa una de las pocas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea. Esa ubicación estratégica la convirtió durante décadas en uno de los principales puntos de ingreso para quienes buscan llegar a Europa.

¿Qué está pasando en Ceuta?

En los últimos días, decenas de miles de personas intentaron ingresar desde Marruecos hacia Ceuta. Muchas cruzaron caminando por los pasos fronterizos, mientras que otras lo hicieron bordeando los espigones o nadando por el mar.

La magnitud del flujo migratorio obligó al Gobierno español a desplegar efectivos militares para reforzar el control de la frontera y asistir a las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, los centros de recepción quedaron desbordados y la emergencia dejó decenas de víctimas fatales, en una de las peores tragedias humanitarias registradas en la zona en los últimos años.

¿Por qué Ceuta es un punto tan conflictivo?

La situación no responde únicamente al fenómeno migratorio. La relación entre España y Marruecos influye de manera directa en lo que ocurre en la frontera.

Desde hace décadas, Marruecos reclama la soberanía sobre Ceuta y Melilla, mientras que España sostiene que ambas ciudades forman parte de su territorio nacional. Cada vez que surgen diferencias diplomáticas entre ambos gobiernos, la frontera suele convertirse en un foco de tensión.

La crisis de 2026 recuerda a la vivida en mayo de 2021, cuando miles de personas ingresaron de forma irregular después de que las autoridades marroquíes relajaran temporalmente los controles fronterizos en medio de un conflicto diplomático entre ambos países.

Un enclave estratégico para Europa

Más allá de su superficie reducida y de contar con una población cercana a los 85.000 habitantes, Ceuta posee un enorme valor geopolítico. Al ser territorio español, también constituye una frontera exterior de la Unión Europea, por lo que cualquier ingreso masivo de migrantes tiene repercusiones no solo para España, sino para todo el bloque europeo.

Por ese motivo, cada crisis migratoria en la ciudad reabre discusiones sobre el control de las fronteras, las políticas de asilo, la cooperación con Marruecos y la respuesta humanitaria frente a quienes intentan llegar a Europa en busca de mejores oportunidades.

Una crisis que trasciende la frontera

Mientras España intenta contener la emergencia y asistir a las personas que lograron ingresar, también mantiene negociaciones con Marruecos para frenar nuevos cruces y gestionar la situación en la frontera.

Lo que ocurre en Ceuta no solo refleja el drama de miles de migrantes que buscan ingresar a Europa, sino también la compleja relación política entre Madrid y Rabat, en un escenario donde cuestiones territoriales, diplomáticas y humanitarias vuelven a entrelazarse.