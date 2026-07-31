Nieve, hielo y un derrumbe complican la cordillera: el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hoy, 31 de julio
Vialidad Nacional emitió un nuevo informe sobre el estado de las rutas y reiteró el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo Siete Lagos. Debido a la acumulación de nieve, los caminos de la zona cordillerana presentan las mayores complicaciones para transitar.
La Patagonia se enfrentó a otro temporal invernal que complicó el tránsito normal en las rutas más transitadas de la cordillera, ubicadas en Neuquén y Río Negro. Según el pronóstico del tiempo, este 31 de julio se prevé nuevas nevadas intensas, lluvias y hasta intensas ráfagas de viento, por ello acá te contamos cuál es el estado de los tramos más utilizados, sobre todo en esta temporada de recambio de vacaciones de invierno.
Vialidad recordó además que cerca de San Martín de los Andes se mantiene un corte total de la Ruta 40 debido a un derrumbe que se registró el jueves en la zona de los Siete Lagos.
Corte total de la Ruta 40
El organismo nacional emitió un nuevo parte este viernes a las 8 para informar que se mantiene el corte total en la Ruta Nacional 40 hasta nuevo aviso.
Recordó a los automovilistas que la zona continúa inestable debido al riesgo de posibles nuevos desprendimiento. El personal y los equipos de Vialidad están trabajando en la zona para despejar el camino.
El estado de rutas cordilleranas
De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.
A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito / Recomendación
|Ruta Nacional 40
|Resto del corredor (El Bolsón – Bariloche / Zapala – Chos Malal)
|🟡 Habilitada con precaución
|Lluvias aisladas y acumulación de hielo/nieve matinal en cotas altas. Asfalto húmedo y resbaladizo en curvas sombrías.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – Empalme RN 40
|🟡 Habilitada con precaución
|Bancos de niebla matinales. Calzada húmeda por riego de sal, con formación de placas de hielo en la Bajada de Collón Curá y puentes.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Transitable en horario de frontera. Aguanieve, sectores con hielo congelado y baja adherencia. Distribución continua de sal.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Calzada helada en alta montaña con presencia de viento fuerte. Equipos barrenieves y saladores operando de forma constante.
|Portación obligatoria de cadenas. Sujeto a ventanas climáticas.
|Ruta Nacional 23
|Línea Sur (Dina Huapi – Jacobacci – Los Menucos)
|🟡 Habilitada con precaución
|Nieve e hielo acumulado en sectores de sombra. Desvíos de obra con barro y acumulación de serrucho entre Jacobacci y empalme RN 40.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|🟡 Transitable con precaución / Cierre en Pichachén
|Río Negro: ripio poceado, pesado con sectores de barro y hielo. Neuquén: tramo hacia Paso Pichachén inhabilitado por temporada invernal.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Intenso flujo de transporte pesado. Calzada húmeda, desvíos por obras de repavimentación y baches en el tramo Emp. RP 8 – Añelo.
|Portación de cadenas. Prohibido transitar de noche.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada mojada con barro acumulado en banquinas y heladas duras matinales. Precaución por acumulación de agua en badenes.
|Extremar cuidado en vehículos livianos.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|🟡 Transitable con precaución
|Tramo de ripio muy poceado y pesado por barro. Acumulación de nieve e hielo entre Primeros Pinos y el empalme con RP 23 (Litrán).
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Ripio poceado con presencia de barro. Hielo sobre la traza en la Cuesta de Rahue y zonas sombrías. Desvíos por obras de asfalto.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|🟡 Transitable con extrema precaución
|Calzada de ripio muy deteriorada, con acumulación de barro y planchones de escarcha congelada por bajas temperaturas.
|Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.
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