Río Negro aprobó una inversión de más de $324 millones para refaccionar el hospital de Sierra Grande

El Gobierno de Río Negro aprobó una inversión de $324.247.243,14 para ejecutar la segunda etapa de las obras de refacción del hospital «Dr. Osvaldo Pablo Bianchi» de Sierra Grande. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 718/2026, publicado en el Boletín Oficial, que también autoriza la transferencia de los fondos a la Municipalidad local para la ejecución de los trabajos.

La intervención corresponde a la segunda etapa de trabajos sobre el edificio existente e incluye reparaciones en cubiertas, cielorrasos, desagües pluviales, desagües cloacales y el acceso vehicular del establecimiento sanitario. El decreto aprueba además la documentación técnica, el presupuesto oficial y el convenio mediante el cual la Municipalidad de Sierra Grande tendrá a cargo la ejecución de la obra bajo la modalidad de obra delegada.

La iniciativa se originó a partir de un pedido de financiamiento realizado por la intendenta Roxana Fernández al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En el expediente consta además la autorización del Ministerio de Salud para que el municipio ejecute las tareas y la certificación de que la comuna no registra rendiciones pendientes, condición necesaria para acceder al financiamiento provincial.

Qué contempla la obra en Sierra Grande

La memoria técnica señala que esta segunda etapa apunta a resolver problemas de infraestructura que persisten en el edificio y afectan su funcionamiento cotidiano.

Los trabajos comprenden la reparación e impermeabilización de cubiertas, el reemplazo de cielorrasos deteriorados por filtraciones, la reparación y renovación de desagües pluviales y cloacales, mejoras en sectores afectados por humedad y la reconstrucción del acceso vehicular al hospital. También se prevén intervenciones sobre canaletas, juntas y otros elementos estructurales vinculados a las filtraciones de agua.

El decreto establece un presupuesto oficial de $324.247.243,14, monto que será transferido por la Provincia al municipio para la ejecución de la obra. Como responsable de la administración de esos recursos fue designada la intendenta Fernández.

El convenio aprobado fija un plazo de 150 días corridos para la ejecución de los trabajos desde la firma del acta de inicio de obra.

Un proyecto que convive con el anuncio del nuevo hospital

Las obras se enmarcan en un proceso de fortalecimiento de la infraestructura pública de Sierra Grande, localidad que se prepara para recibir las inversiones vinculadas al desarrollo energético en Punta Colorada y al oleoducto Vaca Muerta Sur.

A comienzos de 2025, el gobernador Alberto Weretilneck anunció la construcción de un nuevo hospital y de una escuela técnica para Sierra Grande, junto con otras obras de agua potable, energía y gas que serían financiadas con recursos de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En aquel momento, el mandatario sostuvo que la localidad debía prepararse para el crecimiento poblacional y económico asociado a las nuevas inversiones energéticas.

En ese contexto, la Provincia continúa destinando recursos para mejorar la infraestructura del actual hospital, donde ahora se ejecutará esta segunda etapa de refacciones por más de $324 millones.