Cierre temporal de Pino Hachado por hielo y nieve: cómo se encuentra Cardenal Samoré y el resto de los pasos a Chile

Los pasos fronterizos con Chile en Neuquén y Río Negro continúan con complicaciones por el mal tiempo. La acumulación de nieve y la presencia de hielo en la calzada obligaron a retrasar las aperturas en varios complejos, lo que afecta principalmente la circulación de camiones en ambos sentidos.

Cierre temporal de Pino Hachado y el estado de Cardenal Samoré

Vialidad Nacional informó a las 8:05 que Pino Hachado se encuentra intransitable por la presencia de hielo y nieve en la calzada. Debido a esto se tomó la decisión de cerrar preventivamente el paso.

Se espera un nuevo reporte a las 10 para saber cómo continuará la situación.

En tanto, Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Vialidad recomendó circular con extrema precaución ya que la calzada se encuentra mojada y existe el riesgo de posible formación de hielo.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 31 de julio de 2026: