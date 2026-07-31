Cierre temporal de Pino Hachado por hielo y nieve: cómo se encuentra Cardenal Samoré y el resto de los pasos a Chile
Vialidad Nacional actualizó el estado de los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro. En tanto, en los retenes viales de Cutral Co, Zapala y Las Lajas continúan acumulándose camiones a la espera de la apertura del cruce.
Los pasos fronterizos con Chile en Neuquén y Río Negro continúan con complicaciones por el mal tiempo. La acumulación de nieve y la presencia de hielo en la calzada obligaron a retrasar las aperturas en varios complejos, lo que afecta principalmente la circulación de camiones en ambos sentidos.
Cierre temporal de Pino Hachado y el estado de Cardenal Samoré
Vialidad Nacional informó a las 8:05 que Pino Hachado se encuentra intransitable por la presencia de hielo y nieve en la calzada. Debido a esto se tomó la decisión de cerrar preventivamente el paso.
Se espera un nuevo reporte a las 10 para saber cómo continuará la situación.
En tanto, Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Vialidad recomendó circular con extrema precaución ya que la calzada se encuentra mojada y existe el riesgo de posible formación de hielo.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 31 de julio de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Calzada de ripio pesada por presencia de barro y acumulación de escarcha/hielo en zonas altas y sombrías.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Tramo poceado con sectores de baja adherencia por presencia de nieve/hielo hacia Batea Mahuida y barro acumulado.
|Portación obligatoria de cadenas. Habilitado para vehículos menores.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Calzada de ripio deteriorada, con acumulación de barro y pozos. Requiere reserva previa confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).
|Portación obligatoria de cadenas. Se recomienda tracción 4×4.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Cierre estacional por período invernal.
|No transitar.
Comentarios