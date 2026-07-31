Un fin de semana para todos: conocé las actividades en Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto

Quienes busquen opciones para disfrutar del primer fin de semana de agosto tendrán una variada agenda en el municipio de San Antonio Oeste. Durante tres días se desarrollarán actividades gratuitas y otras abiertas al público en distintos espacios culturales, deportivos y recreativos. Te contamos los detalles.

La programación comenzará este viernes 31 de julio con la apertura del Museo Municipal, que recibirá visitantes de 8 a 12:30 y de 14 a 18, mientras que el Museo Jacobacci abrirá de 10 a 14 y de 15 a 18. La jornada cerrará con una Noche de Cachengue, desde las 23:30, en Marsanto Pub, en Las Grutas.

El fin de semana llega con cultura, deporte y recreación

El sábado 1 de agosto continuará la actividad en los museos y se sumarán propuestas para diferentes públicos. A las 10 habrá una clase de yoga en el Centro Deportivo Sebastiana Antenao de San Antonio Oeste. Desde las 14:30 hasta las 17 se dictarán clases de tango en la Casa de la Cultura de Las Grutas, mientras que a las 15 habrá clases de folclore en el SUM de Puerto del Este. Más tarde, entre las 17 y las 19, se desarrollará un encuentro de ajedrez en la Casa de la Cultura de Las Grutas.

El domingo 2 de agosto la agenda comenzará a las 9 con el selectivo del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino en la Casa de la Cultura de Las Grutas. Los museos volverán a abrir sus puertas, y entre las 11 y las 15 se disputará la 4ª fecha del Ranking Individual de Pesca en Playa Las Conchillas, Puerto del Este.

La programación del fin de semana concluirá con dos actividades durante la tarde del domingo: la reapertura del Museo Jacobacci de 15 a 18 y la 1ª edición de la Experiencia Galesa, que se realizará entre las 16 y las 18 en la Confitería Acantilados de Las Grutas.

Agenda completa para disfrutar el fin de semana

Viernes 31 de julio

08:00 a 12:30: Museo Municipal (San Antonio Oeste).

Museo Municipal (San Antonio Oeste). 10:00 a 14:00: Museo Jacobacci (San Antonio Oeste).

Museo Jacobacci (San Antonio Oeste). 14:00 a 18:00: Museo Municipal (San Antonio Oeste).

Museo Municipal (San Antonio Oeste). 15:00 a 18:00: Museo Jacobacci (San Antonio Oeste).

Museo Jacobacci (San Antonio Oeste). 23:30: Noche de Cachengue en Marsanto Pub (Las Grutas).

Sábado 1 de agosto

10:00 a 14:00: Museo Jacobacci.

Museo Jacobacci. 10:00: Clase de yoga en el Centro Deportivo Sebastiana Antenao.

Clase de yoga en el Centro Deportivo Sebastiana Antenao. 14:00 a 18:00: Museo Municipal.

Museo Municipal. 14:30 a 17:00: Clases de tango en la Casa de la Cultura de Las Grutas.

Clases de tango en la Casa de la Cultura de Las Grutas. 15:00 a 18:00: Museo Jacobacci.

Museo Jacobacci. 15:00: Clases de folclore en el SUM de Puerto del Este.

Clases de folclore en el SUM de Puerto del Este. 17:00 a 19:00: Ajedrez con el profesor Rolando Romero en la Casa de la Cultura de Las Grutas.

Domingo 2 de agosto

09:00: Selectivo del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino.

Selectivo del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino. 10:00 a 14:00: Museo Jacobacci.

Museo Jacobacci. 11:00 a 15:00: 4ª fecha del Ranking Individual de Pesca en Playa Las Conchillas.

4ª fecha del Ranking Individual de Pesca en Playa Las Conchillas. 15:00 a 18:00: Museo Jacobacci.

Museo Jacobacci. 16:00 a 18:00: 1ª edición de la Experiencia Galesa en Confitería Acantilados, Las Grutas.

De esta manera, el primer fin de semana de agosto llega con una agenda diversa, la programación busca ofrecer alternativas para residentes y visitantes que elijan disfrutar de San Antonio Oeste, Las Grutas y Puerto del Este durante estos días.