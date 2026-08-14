Viedma y Patagones suman desfibriladores y capacitan a más de 250 vecinos en RCP: cómo se usarán los nuevos equipos

En el marco de un programa de prevención y salud comunitaria, las municipalidades de Viedma y Carmen de Patagones incorporaron nuevos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) para responder ante emergencias cardiorrespiratorias. El equipamiento fue donado por la distribuidora de gas Camuzzi, que a su vez coordinó cursos gratuitos y prácticos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para más de 250 vecinos de la comarca junto a la Asociación Civil Argentina Reanima.

En la capital rionegrina, el intendente Marcos Castro recibió a las autoridades de la compañía y confirmó que el dispositivo será asignado de forma directa al cuerpo de guardavidas local, con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta y rescate en las playas y zonas balnearias de la ciudad. Tras el acto oficial, la jornada de instrucción abierta al público se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio Fioravanti Ruggeri.

La entrega en Carmen de Patagones y el impacto de la atención temprana

La iniciativa se replicó en Carmen de Patagones con una capacitación comunitaria en el Club La Loma. En el lugar, el coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte, el secretario de Gobierno, Matías Pérez, y el director de Defensa Civil, Pablo Dieu, recibieron el equipo DEA de manos de Carlos Ghezzi, gerente de la Unidad de Negocio Patagonia Norte de Camuzzi.

El jefe de Seguridad y Medio Ambiente de la distribuidora y titular de Argentina Reanima, Sergio Felice, destacó la relevancia de instruir a la población en estas maniobras: «La capacitación en RCP y en el uso del DEA es de gran relevancia para la comunidad, ya que proporciona la posibilidad de intervenir de forma temprana ante una situación crítica, favoreciendo en un 75% las posibilidades de salvar una vida frente a una persona que no recibe este tipo de asistencia».

Maniobras de rescate y prevención de accidentes por monóxido de carbono

El entrenamiento focalizó en el accionar de los primeros respondientes frente a cuadros de asfixia, ahogamiento, electrocución y paros cardíacos derivados de la inhalación de monóxido de carbono por artefactos a gas con mala combustión. Por este motivo, los especialistas brindaron además pautas técnicas y medidas de seguridad doméstica para ventilar ambientes y revisar estufas durante los meses de bajas temperaturas.

La actividad forma parte de un ciclo nacional de prevención que la firma ya desplegó en localidades patagónicas como Bariloche, San Martín de los Andes, Trelew, Puerto Madryn, Ushuaia y Río Grande, y que continuará expandiéndose en otros puntos de la región y la provincia de Buenos Aires.