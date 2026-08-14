Verónica Castro volvió a aparecer con oxígeno: qué se sabe sobre su estado de salud

La salud de Verónica Castro volvió a generar preocupación después de que la actriz mexicana apareciera públicamente utilizando oxígeno suplementario. La imagen reavivó las preguntas sobre la enfermedad que atraviesa y las razones por las que necesita asistencia respiratoria para determinados traslados y actividades.

La protagonista de Los ricos también lloran y Rosa salvaje, de 73 años, asistió el miércoles 12 de agosto a un evento familiar con una cánula nasal conectada a un equipo de oxígeno, una situación que ya se había observado en otras apariciones públicas.

Sin embargo, detrás de las versiones que circularon sobre su salud hay un dato que requiere cautela: su familia confirmó que padece problemas bronquiales y arrastra complicaciones en la columna, pero negó que exista un diagnóstico confirmado de EPOC.

Qué problemas de salud tiene Verónica Castro

A comienzos de 2026, la preocupación aumentó luego de conocerse que la actriz había acudido a un hospital para realizarse controles y sesiones de rehabilitación.

Fue entonces cuando su hermano Fausto Castro explicó públicamente que Verónica atravesaba problemas tanto en la columna como en los bronquios.

«Tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios», contó en aquel momento. También confirmó que había necesitado utilizar oxígeno debido a sus dificultades bronquiales, aunque aclaró que no atravesaba una situación de gravedad.

Su otro hermano, el productor José Alberto «El Güero» Castro, buscó llevar tranquilidad y sostuvo que la actriz se encontraba estable y bajo seguimiento médico.

También hizo referencia a un dato de su historia personal: Verónica Castro fumó durante años, un hábito que, según señaló, habría dejado consecuencias sobre su salud respiratoria.

¿Verónica Castro tiene EPOC?

En las últimas horas volvieron a circular versiones que vinculan a la artista con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de ese diagnóstico por parte de la actriz, sus médicos o su familia.

De hecho, «El Güero» Castro rechazó anteriormente esa versión y pidió no generar alarma alrededor de la salud de su hermana.

Por ese motivo, resulta más preciso hablar de problemas bronquiales que requieren asistencia con oxígeno en determinadas circunstancias, tal como confirmó su entorno, y no atribuirle un diagnóstico específico que no fue comunicado oficialmente.

Por qué Verónica Castro necesita un tanque de oxígeno

El uso de oxígeno no es nuevo. En octubre de 2025, Castro sorprendió al aparecer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en silla de ruedas y utilizando una cánula nasal conectada a un tanque portátil.

En aquel momento fue la propia actriz quien intentó restarle dramatismo a la situación. Ante las preguntas de los periodistas explicó que necesitaba el oxígeno para desplazarse con mayor comodidad y rapidez.

Meses después, las declaraciones de sus hermanos permitieron conocer que también existen antecedentes de problemas bronquiales y que ha utilizado oxígeno como parte de sus cuidados.

Por lo tanto, aunque la actriz ha buscado evitar interpretaciones alarmistas, la asistencia respiratoria forma parte de las medidas que utiliza para afrontar sus dificultades de salud, especialmente durante actividades que requieren mayor esfuerzo o desplazamientos.

El accidente que le dejó secuelas en la columna

A los problemas respiratorios se suma una historia de dolor y complicaciones en la columna que se remonta a más de dos décadas.

En 2004, Verónica Castro sufrió un grave accidente durante la final de Big Brother VIP en México. La actriz realizaba una entrada montada sobre un elefante cuando el animal se alteró y ella terminó lesionada.

El episodio le provocó importantes daños físicos y derivó en posteriores intervenciones y tratamientos. Con los años, la propia artista habló en diferentes oportunidades sobre las secuelas que continuaba padeciendo.

Esas dificultades ayudan también a explicar por qué en determinadas apariciones públicas utiliza silla de ruedas para recorrer grandes distancias, como ocurrió en el aeropuerto mexicano.

Su última aparición volvió a generar preocupación

La reciente aparición de Castro con oxígeno volvió a colocar su estado de salud en el centro de la atención. No obstante, no se informó sobre una nueva internación ni sobre un agravamiento repentino de su cuadro.

La información disponible hasta ahora indica que la actriz continúa lidiando con problemas bronquiales y secuelas físicas en la columna, mientras utiliza asistencia respiratoria cuando la necesita.

Su familia, por su parte, insiste en evitar diagnósticos no confirmados y sostiene que Verónica permanece bajo cuidados médicos y continúa con sus tratamientos y rehabilitación.

Así, aunque las imágenes con el tanque de oxígeno pueden resultar impactantes, por el momento no existe información médica pública que permita afirmar que la actriz padezca EPOC u otra enfermedad pulmonar específica.