El hospital de Roca ampliará la Guardia Central y sumará equipamiento por $1.500 millones

El hospital Francisco López Lima de Roca prepara una ampliación de su Guardia Central ante el crecimiento de la demanda de atención. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la directora del centro de salud, Susana Marezi, confirmó que el proyecto ya está en etapa de diseño y que la intervención permitirá ampliar un sector que actualmente resulta escaso para la cantidad de pacientes que recibe.

“Nosotros tenemos una Guardia pequeña y el hospital tiene una altísima demanda de personas y todo lo que no se puede atender en otros lugares cae en este hospital”, explicó Marezi. La directora del centro de complejidad VI señaló que el objetivo es dar una respuesta a esa presión asistencial con una intervención concreta, sin esperar a que se ejecute el proyecto integral de remodelación del establecimiento.

La Guardia Central, una obra complementaria al Plan Director de ampliación del Hospital de Roca

Marezi indicó que el equipo del hospital ya trabaja sobre el proyecto para ampliar la Guardia y que la obra se realizará sin modificar el plan director. “Vamos a ampliar ahora la Guardia Central”, afirmó sobre una intervención que se encuentra en desarrollo y que busca resolver una necesidad actual del centro de salud.

El plan director del hospital ya completó su desarrollo técnico y contempla una intervención de mayor escala, que será ejecutada por módulos y etapas. La directora explicó que junto con su equipo viajaron a Viedma para analizar cómo comenzar ese proceso y definir las primeras intervenciones. “Es un proyecto muy ambicioso, que va a ser tenido en cuenta y va a ser ejecutado por módulos y por partes”, detalló.

La ampliación de la Guardia se suma a un proceso de fortalecimiento que también incluye la incorporación de personal y de equipamiento. Durante lo que va del año, según informó Marezi, el hospital incorporó más de 25 profesionales en distintas áreas, mientras que están previstos nuevos ingresos para cirugía, Neonatología, Pediatría, Clínica Médica, Oncohematología, Obstetricia, Ginecología y Anatomía Patológica.

La incorporación de personal también está vinculada con la posibilidad de ampliar prestaciones. Marezi explicó que el hospital venía trabajando desde el año pasado junto al Ministerio de Salud y el Gobierno de Río Negro para cubrir áreas que tenían faltantes. “Esto fue paralelo con la incorporación de profesionales del área, tanto médicos como técnicos y enfermeros, que ya los tenemos”, señaló.

Equipos para ampliar prestaciones: una inversión de $1.500 millones

En paralelo, la Provincia destinó más de $1.500 millones para incorporar 11 equipos e insumos destinados a distintos servicios del López Lima. Seis ya fueron entregados o están próximos a ponerse en funcionamiento y el resto tiene fechas previstas para las próximas semanas.

Uno de los principales objetivos es ampliar la cobertura de Neonatología. “Necesitábamos imperiosamente habilitar o ampliar nuestra cobertura en el área de neonatología”, explicó Marezi. El sector ya cuenta con las instalaciones necesarias, pero requería nuevo equipamiento y profesionales para poder aumentar su capacidad de atención. La directora remarcó que esto permitirá fortalecer la atención de recién nacidos, niños y madres durante el embarazo, el parto y los primeros días de vida.

Entre las incorporaciones también se encuentran una torre de endoscopía y una reprocesadora, equipos que permitirán realizar estudios y tratamientos internos sin cirugías convencionales. “Nos va a permitir realizar estudios y tratamientos internos sin cirugías”, explicó Marezi. Además, la nueva tecnología permitirá mejorar el circuito posterior a cada procedimiento: “Se termina de hacer un procedimiento y la reprocesadora limpia automáticamente el equipo”.

Para quirófano llegará además un arco en C, cuya entrega está prevista para los primeros días de septiembre. El equipo permitirá obtener imágenes durante las intervenciones y, según explicó la directora, “ver las imágenes en tiempo real durante las cirugías”, lo que permitirá hacer los procedimientos “más precisos y seguros”.

Equipos 11 La inversión de $1.500 millones permitirá incorporar tecnología para Neonatología, quirófano, terapia intensiva, laboratorio y Anatomía Patológica, entre otros servicios.

La inversión contempla también una autoclave de 500 litros para el servicio de esterilización. La incorporación responde al crecimiento de la actividad quirúrgica, que se produjo junto con la llegada de nuevos profesionales. “Tenemos muchísimas cirugías”, explicó Marezi, y señaló que necesitan ampliar la capacidad de esterilización para poder abastecer a las distintas especialidades.

El refuerzo alcanzará además a las tres unidades cerradas de terapia intensiva, con bombas de infusión y de jeringa para administrar medicación de manera controlada a pacientes críticos. “Estas unidades de terapia intensiva por la complejidad necesitan administrar medicación en dosis exactas y controladas”, explicó la directora al referirse a la incorporación de estos equipos.

También se incorporaron elementos para Anatomía Patológica, entre ellos una inclusión modular, un micrótomo y equipamiento de inmunohistoquímica. Según Marezi, estos dispositivos permitirán “agilizar el análisis de biopsias y muestras, acortando los tiempos de espera para un diagnóstico”, además de aportar mayor precisión para orientar tratamientos oncológicos.

El equipamiento incluye además un ecógrafo para diagnóstico prenatal, que permitirá realizar un seguimiento más detallado de los embarazos. “Nos permite seguir el embarazo con mayor detalle y detectar a tiempo situaciones que requieren una atención pronta”, explicó Marezi.

Otro de los puntos de la inversión está relacionado con el Banco de Leche Humana, cuyo centro operativo funciona en el hospital de Roca. Se incorporaron repuestos para la pasteurizadora, un equipo clave para sostener el funcionamiento del servicio. “Tenemos el centro operativo del Banco de Leche Humana acá en el hospital, que alimenta recién nacidos, prematuros y de bajo peso, y también se le distribuye esa leche humana a otros centros de salud”, señaló.