Acompañamiento Social agosto 2026: quiénes reciben el pago y qué sucede con Volver al Trabajo

En el marco de la reorganización de los programas de contención que derivaron de la división del ex Potenciar Trabajo, el escenario para los beneficiarios presenta realidades dispares al promediar agosto 2026.

Por disposición del Ministerio de Capital Humano, las acreditaciones bancarias continuarán ejecutándose de manera regular y exclusiva para el padrón de Acompañamiento Social, política orientada a sectores en extrema vulnerabilidad que cuenta con respaldo normativo extendido.

Por el contrario, los titulares integrados en la rama de Volver al Trabajo no percibirán transferencias monetarias durante este período, luego de que un fallo de la justicia federal revocara la medida cautelar que sostenía las liquidaciones provisorias y mientras el expediente aguarda una resolución en la Corte Suprema.

Acompañamiento Social: monto confirmado por el Ministerio de Capital Humano y quiénes cobran en agosto 2026

El esquema de transferencias directas habilitado para agosto 2026 está reservado únicamente para los titulares activos del programa Acompañamiento Social, la línea diseñada por el Ministerio de Capital Humano para acompañar a adultos mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos que pertenecían al esquema del ex Potenciar Trabajo.

Los aspectos centrales de la liquidación de agosto 2026 contemplan:

Monto mensual : se mantiene fijado en $78.000, sin actualizaciones en sus escalas básicas.

: se mantiene fijado en $78.000, sin actualizaciones en sus escalas básicas. Acreditación bancaria : los fondos se depositan directamente en las cuentas de la seguridad social de quienes permanezcan dentro del padrón oficial, y mantengan al día los controles socioeducativos y de salud requeridos.

: los fondos se depositan directamente en las cuentas de la seguridad social de quienes permanezcan dentro del padrón oficial, y mantengan al día los controles socioeducativos y de salud requeridos. Padrón cerrado: la cartera que conduce Sandra Pettovello reiteró que no se admiten nuevas inscripciones, ni el traspaso de ex titulares provenientes de otros programas.

Por qué sigue vigente Acompañamiento Social: los alcances de la Resolución 90/2026

La continuidad en los desembolsos de Acompañamiento Social responde a una decisión administrativa, formalizada a través de la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano. Mediante esta normativa, el Poder Ejecutivo nacional prorrogó la duración del plan hasta completar un plazo total de 48 meses de cobertura.

Esta extensión reglamentaria garantiza la vigencia del programa hasta abril 2028, para los beneficiarios registrados. No obstante, la cartera de Capital Humano recordó que la permanencia de los pagos continuará sujeta a la disponibilidad presupuestaria anual y al cumplimiento periódico de las obligaciones y validaciones de datos personales por parte de cada beneficiario.

Qué pasa con Volver al Trabajo: la suspensión de cobros y el frente en la Corte Suprema

Para quienes formaban parte de la nómina de Volver al Trabajo, el panorama operativo confirma la parálisis de los pagos. El programa interrumpió sus desembolsos luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Estado nacional a extender provisoriamente las cuotas mensuales.

Si bien la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar la restitución de las partidas, la falta de una cautelar vigente y la postura formal del Ministerio de Capital Humano determinan que no habrá calendarios de pago para este sector durante agosto 2026.

Como contrapropuesta, el organismo mantiene abiertas las instancias de capacitación laboral y cursos de formación técnica profesional para los exbeneficiarios de esta rama.