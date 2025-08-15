La historia de «Start Me Up», el himno que dio origen al universo rollinga argentino

Justo ahí, debajo de una montaña hecha de 150 carretes de cintas llenas de cosas grabadas por los Rolling Stones, garabatos que no llegaban a canción, estaba ¿oculto? ¿escondido? ¿olvidado? el hit definitivo de la banda. Ahí estaba “Start Me Up”.



Oculta, escondida y olvidada. ¿Incompleta?, también, “Start Me Up”, como casi todos los hits de casi todas las bandas en la historia del rock, estuvo a nada de no ser. Es más, hasta mediados de 1981 no era más que cosas sueltas que nuca terminaron de cerrar.



Antes conocida (por los músicos de la banda y alguno que otro más, no más) como “Never Stop”, la canción había quedad fuera de Black and Blue, el disco de 1976. Por entonces, tenía cierta cadencia reggae que, al parecer, no terminó de cerrarles. Tampoco fue considerada para los muy exitosos y no menos experimental Some Girls (1978) y Emotional Rescue (1980).

A comienzos de 1981, el manager de entonces Rupert Loewenstein (se) preguntó qué se suponía que los Stones editarían a propósito de la inminente gira mundial que la banda tenía programada para fines de ese año. Jagger, que había escuchado la pregunta, miró para otro lado. Chris Kimsey, productor asociado e ingeniero de sonido de la banda, en cambió, se puso a pensar al respecto.



Y lo que se le ocurrió fue que quizás fuera buena idea hurgar en todo el archivo sonoro que la banda había generado en los últimos cinco años. “Mick y Keith habían tenido una gran discusión y no se hablaban, pero sabía de al menos seis temas que había grabado con la banda durante las sesiones de Some Girls y Emotional Rescue que podríamos usar. Fui al archivo para ver qué más había por ahí. Así que pasé los siguientes cuatro meses revisándolo todo y encontré esta maravillosa colección de canciones”, recordaría Kimsey muchos años después. Y una de ellas era “Start Me Up”.

Mick Jagger en modo rollinga.



“Start Me Up llevaba cinco o seis años guardada”, evoca Keith Richards. “Teníamos 45 tomas que habíamos hecho en Rotterdam en el 75, el 76, algo así. Y todas las tomas, excepto una, eran reggae… (…) pero en algún momento alrededor de la toma 36, encontré una versión, y Charlie [Watts] está conmigo, que era la versión rock’n’roll. Luego nos olvidamos por completo de ella (…) Dios mío, podría habernos pasado desapercibida”.



El modo habitual de trabajar de los Stones era improvisar sus composiciones en lugar de trabajar estrictamente con arreglos preestablecidos, y “Start Me Up / Never Stop” no fue una excepción, como recuerda Kimsey.

“Muchas de las canciones de los Stones tardaban unos cuatro o cinco días en quedar listas. Tocaban cada canción durante tres o cuatro horas y luego pasaban a otra nueva. Ese era el patrón de grabación. Entonces, un día decían: ‘Esa versión es realmente buena’, y la guardábamos y seguíamos adelante. Estoy bastante seguro de que no pasó mucho tiempo después de que termináramos ‘Miss You’ antes de que se lanzaran a la versión de ‘Start Me Up’ que conocemos ahora. Así que, si no me falla la memoria, ‘Start Me Up’ se grabó prácticamente al mismo tiempo que ‘Miss You’”.



En los primeros acordes de “Start Me Up” está contenido todo el universo Stone, todo lo que en Argentina entendemos por universo Stone. Debe ser la unidad mínima de riff de guitarra más reconocible. Al escucharlos , todo el mundo sabe que se trata no (solo) de “Start Me Up”, sino de universo Stone. Su patria (no tan) chica, la Argentina stone sacó todo de allí. La estética rollinga tal como la entendemos y sentimos en este país es la del videoclip de “Start Me Up”. ¿Qué habría sido de nosotros entonces si a Kimsey se le hubiera ocurrido otra cosa? No quieran saberlo. “¡If you start me up/ If you start me up, I’ll never stop!”