La nueva comedia navideña de Netflix que arrasa en reproducciones

La película «El secreto de Santa» (cuyo título original en inglés es A Christmas Secret) es una comedia romántica navideña de 2025 que se estrenó recientemente en Netflix.

Se trata de una clásica comedia navideña que mezcla el espíritu festivo con el romance y los desafíos de la vida de una madre soltera. Actualmente se encuentra entre los cinco films más vistos.

Cómo es “El Secreto de Santa”

¿De qué trata?

La película sigue la historia de Taylor Jacobson, una madre soltera que lucha por salir adelante. Para poder pagar las costosas clases de esquí de su hija y mantener su hogar durante la temporada navideña, Taylor decide tomar un trabajo adicional y se disfraza de Papá Noel.__IP__

Mientras trabaja, conoce al encantador gerente del lugar, Matthew Layne. Lo que comienza como un simple trabajo secreto para ganar dinero extra, se convierte en una oportunidad para que Taylor redescubra la alegría de las fiestas y encuentre una inesperada posibilidad para el amor, todo mientras intenta mantener oculta su doble vida como Santa.

Reparto principal:

El elenco está compuesto por figuras conocidas de la televisión: