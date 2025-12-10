Cómo es “Jay Kelly”, la nueva película de Netflix que arrasa con George Clooney

«Jay Kelly» es la nueva apuesta de Netflix por la que George Clooney está recibiendo algunas de las mejores críticas de su carrera reciente. En apenas unos días desde su estreno global, el film ya se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma.

La producción —dirigida por el reconocido Noah Baumbach, creador de Historia de un matrimonio— tuvo primero un estreno limitado en salas antes de desembarcar en streaming.

De qué se trata “Jay Kelly”

La película es una comedia dramática centrada en el proceso de ajuste de cuentas personales de una gran estrella de cine durante una gira internacional.

El protagonista es Jay Kelly (Clooney), un actor de Hollywood de unos sesenta años que atraviesa una crisis existencial y de mediana edad. Mientras recorre Italia en una gira promocional, acompañado por su agente y amigo Ron Sukenick, el intérprete se prepara para recibir un homenaje en un festival de cine. Ese reconocimiento lo obliga a mirar hacia atrás y reencontrarse con figuras clave de su vida, incluida su familia.

La sinopsis oficial adelanta que, aunque el mundo entero conoce al famoso Jay Kelly, él mismo no sabe realmente quién es. Baumbach utiliza esa premisa para explorar temas como la fama, el desgaste emocional, las relaciones fracturadas y el paso del tiempo.

Reparto principal

El elenco reúne a varios colaboradores habituales del director: