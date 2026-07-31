La OORS, Relics, teatro y más: los espectáculos para este fin de semana en Neuquén y Roca

Los destacados del fin de semana

La OORS vuelve a Neuquén con un homenaje sinfónico a Charly García

Este sábado, a las 21, la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS) regresa al Cine Teatro Español de Neuquén con un nuevo espectáculo dedicado a la obra de Charly García. Bajo el título Charly Sinfónico: Memoria del Rock Nacional, la propuesta invita a recorrer las distintas etapas de Charly, desde Sui Generis y Serú Girán hasta su destacada carrera solista, de la mano de cincuenta músicos y cantantes en escena.

El ensamble ofrecerá un recorrido sinfónico por el legado de Charly García, uno de los grandes referentes del rock nacional, en un espectáculo que combina arreglos orquestales con la fuerza de las canciones que marcaron a distintas generaciones.

Las entradas se pueden adquirir en el Instagram de la orquesta @orquestaocasionalrocksinfonico. Consultas por WhatsApp al 2984 893279. Los valores son de 50.000 pesos para las filas 1 a 7 y 30.000 pesos para las filas 8 a 29.

Pink Floyd vuelve a sonar en Neuquén: Relics presenta su show audiovisual en el Cine Teatro Español

Este domingo, a las 21, el Cine Teatro Español recibirá una propuesta pensada para los amantes del rock progresivo y espacial: Relics, el proyecto que rinde homenaje a Pink Floyd, regresa a la región con su propuesta audiovisual.

El espectáculo propone un viaje musical a través de los años, con una selección de temas de todas las listas que han acompañado el proyecto a lo largo de su trayectoria. Quienes asistan podrán disfrutar de un recorrido por las distintas etapas de la discografía de la banda británica, interpretado por músicos locales que llevan 15 años recreando este universo sonoro.

Entradass: Valentín Motos (Chile 60, Neuquén), Mila Cerámica (9 de Julio 199, Cipolletti) y en boletería del Cine Teatro Español.

Neuquén

“Un simio oscuro”

Teatro

El Arrimadero Teatro recibirá una nueva función de la obra “Un simio oscuro”, la mejor comedia folclórica de todos los tiempos, escrita por María Rosa Pfeiffer y protagonizada por Dardo Sánchez, Gustavo Azar y Javier Santanera.

Este sábado, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén). Reservas / Anticipadas: 299 5022828 / 299 4089045 / 299 5117232

“Un simio oscuro” es una pieza exquisita que, con mucho humor, canciones y otros condimentos, sumerge al espectador en la historia de Rauli, Avelino y El Caña, tres músicos integrantes del trío Los del Ceibal que ven la posibilidad de concretar su más anhelado sueño… participar del Festival de Cosquín.

La posibilidad está al alcance de la mano, y ellos se montan a ese sueño para conmovernos y hacernos reír durante todo el espectáculo. Una obra que habla sobre los argentinos, nuestra idiosincrasia, nuestras aspiraciones, nuestros deseos frustrados y del valor de la amistad.

Orquesta Sinfónica

del Neuquén

Concierto “Cierre I Curso de Dirección Orquestal”

Este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235, Neuquén)

Entradas: general $25.000. Jubilados: $20.000. Venta exclusiva en Boletería, de lunes a viernes, de 8:30 a 21.

El programa incluirá dos grandes obras del repertorio sinfónico:

Johannes Brahms

Obertura Trágica, Op. 81

Antonín Dvořák

Sinfonía N.º 9 en Mi menor, Op. 95 “Del Nuevo Mundo”.

Diez Cuerdas Dúo + Voadeira

Música

Este viernes, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 809) música en vivo con Diez Cuerdas Dúo y un repertorio de música popular latinoamericana y Voadeira con música de raíz brasilera. Reservas al 2994767351

“Bajo terapia”

Teatro

Este sábado, función despedida a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771 – teatrohistrion.com

Tres parejas acuden a terapia para tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión diferente. La psicóloga ausente, dejará sobres con consignas que tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre propone nuevos e ingeniosos interrogantes, los cuales transformarán la sesión en un caos desopilante.

“Bajo terapia” es una comedia sobre las relaciones de pareja. Airea los trapos sucios de una forma tan ágil y cómica, que consigue que todos nos identifiquemos con alguna de las miserias que ofrece la vida en pareja.

“Una obra con un final demoledor, donde NO TODO ES LO QUE PARECE”.



Akelarre

Noche de juegos

Este viernes llega Akelarre a Ámbito Histrión (Chubut 240). Una noche para desconectar de las pantallas, compartir, reír y volver al encuentro a través del juego. La entrada es libre y gratuita con una colaboración consciente. A las 22:30 (post función)

“Terrario”

Teatro

¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas +54 9 298 4535007.

En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.

Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra

Diseño sonoro: Federico Molina

Escenografía: Fernando Ávila

“Granujas”

Teatro

Este viernes, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 299 401 9051 o en www.teatrohistrion.com

A algunos el mundo los echa, otros se echan solos. Cuando cuatro desconocidos comparten la misma espera, tarde o temprano el tiempo los hace hablar. Granujas es una comedia sobre los caídos y los tirados. Te vas a reír, te vas a reconocer. No estamos tan lejos.

“La casa de Bernarda Alba”

Teatro

A 90 años de su publicación, La Casa de Bernarda Alba sigue conmoviendo al público.

Una madre, cinco hijas y un hogar donde el silencio, el poder y los mandatos familiares desatan una tragedia inolvidable.

La obra maestra de Federico García Lorca continúa planteando preguntas que siguen vigentes:

¿Qué es la libertad? ¿Hasta dónde pesa la tradición? ¿Qué sucede cuando el deseo lucha contra las normas?

Con dirección de Leandro Stepanchuc Crljenko (Leandro Stepanchuc) y Chacho Prunetti (Chacho Prunetti Doblas), y un destacado elenco de actrices neuquinas, esta puesta rinde homenaje a uno de los grandes clásicos del teatro universal.

Sábados de agosto y septiembre, a las 20:30, en sala TENEAS (Leguizamón 1701, Neuquén

Entradas anticipadas: $40.000

En puerta: $45.000

Reservas: 299 4155215

Roca

Casa de la Cultura

9 de Julio 1043

VIERNES

20hs Hay otros mundos, pero están en este – Pinturas y Textos

Una colección de pinturas y dibujos por Amelia Gutiérrez y textos por Pilar Altilio inspirados en los paisajes, la fauna y la inmensidad de la Patagonia, que celebra la belleza de nuestro territorio a través del arte. | Entrada libre

20:30hs Fernando Sanjiao – Quemado

El reconocido comediante llega con “Quemado”, su show más nuevo y potente. Una mirada hilarante sobre el caos cotidiano, el cansancio de seguirle el ritmo a la vida y esas situaciones que nos atraviesan a todos. | Entrada en boletería y ticketera

22hs Mixtión Música – Otra posible mirada del tango

El tango se encuentra con nuevas sonoridades en la propuesta de Mixtión Música, un cuarteto platense integrado por tres guitarras y voz que reinterpreta la tradición desde una mirada contemporánea. | Entradas en boletería y ticketera

SÁBADO

19hs Frutilda – Muestra de teatro

Inspirados por las frutinovelas y atrapados por la magia de Matilda, los alumnos del taller de teatro de la profe Mica Ruiz, se animaron a crear y representar una nueva historia que “pega” más con la realidad. | Entradas en boletería y ticketera

21:30hs Peña a Beneficio de Natalia Verdugue

Una peña solidaria a beneficio de Natalia Verdugue, quien se encuentra atravesando un tratamiento contra el cáncer, reunirá las presentaciones de Trío Roy Orlando, Auka Folk y Peñeros, junto a la participación especial del ballet Amigos de la Danza. | Entradas al 2984643240

Entradas en boletería de CDC o en nuestra web.

Aceptamos efectivo y billeteras virtuales.

www.cdcroca.com

The Beatles Diferente”

Rock FCP y Artistas FCP

Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta un concierto que recupera grandes canciones de los cuatro fabulosos de Liverpool, con originales y nuevas versiones: “The Beatles Diferente”. La producción subirá al escenario del Espacio Cultural FCP (San Luis 2085) de Roca, este sábado a las 21.

“The Beatles Diferente” es una celebración y homenaje al espíritu innovador de la obra de reconocido grupo británico. Este concierto nace con el objetivo de compartir las melodías más icónicas de la historia del pop-rock a través de un prisma totalmente nuevo. En esta ambiciosa producción podrán escucharse himnos que todos sabemos de memoria, que serán reinterpretados con texturas inesperadas, explorando nuevos géneros, ritmos y matices emocionales, y respetando su esencia pero rompiendo los moldes tradicionales.

La propuesta contará con la actuación de Rock FCP y Artistas FCP y tendrá un programa compuesto por grandes clásicos como “Help”, “Come Together”, “Eleanor Rigby”, “Let It Be”, “With a Little Help From My Friends”, “Across The Universe”, “Yesterday”, “All You Need Is Love”, “A Hard Day’s Night” y “Hey Jude”, entre muchos otros.

Rock FCP está integrado por Guillermo Pérez, guitarra y voz; Ángel Pino guitarra; Sebastián Mozzoni, bajo y Cristian Vallejos, batería. El concierto cuenta con la actuación de los cantantes Pablo Aristimuño, Marcela Caldironi, Natalia Joubert, Alfonsina Magariño y Gastón Cruz. También dirán presente: Nahuel Salazar, teclado/piano; Laura Fuhr, viola; Laura Covicchi, violonchelo; Emanuel Repol, trombón; Roberto Tito Palacios, trompeta y Emmanuel Nahuelanca, saxo.

La entrada general posee un valor de $18000 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA.