Entró a dos casas en poco más de una hora: así fue la secuencia que terminó con un hombre detenido en Viedma

Tenía una probation por hechos similares y ahora quedó preso por dos nuevos robos en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

La Fiscalía de Viedma formuló cargos contra un hombre acusado de ingresar a dos viviendas de la ciudad, con poco más de una hora de diferencia, con la presunta intención de robar. En uno de los hechos logró llevarse una billetera con documentación personal, mientras que en el segundo escapó al ser descubierto por la propietaria del inmueble.

Según expuso el fiscal Guillermo Ortiz durante la audiencia de formulación de cargos, el primero de los episodios ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del 29 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle Alfonsina Storni, en el barrio Costanera Norte.

De acuerdo con la acusación, el hombre ingresó por una ventana corrediza y tomó una mochila, que llenó con alimentos, además de una billetera con documentación personal. Cuando la dueña de la casa advirtió la situación y comenzó a gritar, el sospechoso huyó por el mismo lugar por el que había entrado, dejando en el patio y dentro de la vivienda varias mochilas cargadas con comida.

El segundo intento de robo fue una hora después

Poco más de una hora después, cerca de las 7:06, el imputado habría intentado ingresar a otra vivienda, ubicada sobre la calle Pringles.

La investigación sostiene que utilizó una escalera para trepar una pared medianera, accedió al lavadero de la planta alta y consiguió abrir el ingreso hacia la cocina. Sin embargo, la propietaria advirtió la presencia del intruso y llamó al 911, por lo que el hombre escapó sin llevarse ningún elemento.

Minutos más tarde fue detenido por personal policial a pocas cuadras del lugar, frente a una escuela primaria del barrio.

Cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido

Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que gran parte del recorrido realizado por el acusado pudo reconstruirse mediante cámaras de seguridad instaladas en viviendas de la zona, que registraron sus movimientos antes y después de ambos hechos.

Además, entre las pruebas incorporadas a la investigación se encuentran las mochilas abandonadas durante la fuga, la billetera recuperada y una campera que, según la acusación, el sospechoso descartó mientras escapaba de la policía. Todos esos elementos serán sometidos a pericias.

Quedó con prisión preventiva

Los hechos fueron calificados de manera provisoria como hurto, y uno de ellos como hurto en grado de tentativa agravado por escalamiento.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que el imputado cumple actualmente una probation por hechos de características similares cometidos en San Antonio Oeste y que aún restan medidas de investigación, entre ellas la recepción de declaraciones testimoniales.

Aunque el defensor adjunto Adrián Zimmermann se opuso al pedido, el juez de garantías Juan Brussino hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso que el acusado permanezca detenido mientras continúa la investigación.