Horóscopo de hoy viernes 31 de julio: qué depara el último día del mes para cada signo en el amor, el dinero y la fortuna
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 31 de julio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Te sentirás algo confundido e irritable. Deberás tener pensamientos positivos y actuar de la misma manera para que todo salga bien.
Amor: Te costará como nunca elegir entre dos amores. Luego de llevar al límite la relación con alguien querido se generarán cambios.
Riqueza: Aunque el día de hoy es favorable, la falta de trabajo está presente en tu entorno. Mal momento para inversiones rápidas.
Bienestar: Dedícate a la familia, ellos te necesitan y la manera de recompensarlos es apoyarlos en los momentos en los que tu cariño les resulta necesario.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Cierta sensación de paz y satisfacción te acompañará tanto en lo personal como en lo profesional. Has luchado mucho.
Amor: Tu manera directa y abierta de comunicarte podría causar algunos roces con tu pareja. Es momento de pensar antes de hablar.
Riqueza: Podrías sentir demasiada tensión por el trabajo, centra tu atención en cada cosa y si no estás capacitado para hacerlo, dilo.
Bienestar: Aléjate de los cambios bruscos de temperatura pues, aunque no sea de extrema gravedad, pueden provocarte molestias que afectarán a tu actividad diaria.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tu relación y tu corazón experimentarán una importante evolución hacia una mayor madurez que tanto ansiabas.
Amor: Habrá momentos que serán de gran tensión para la pareja. Realicen alguna actividad conjunta y reaviven el fuego de la pasión.
Riqueza: Tendrás muy buenas relaciones con los compañeros de trabajo y podrás seguir con tus actuales planes laborales.
Bienestar: La falta de actividad física y la inadecuada alimentación te harán sentir mal. Toma un descanso alejado de las situaciones diarias de estrés.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: No pierdas tiempo en argumentaciones que se pierden en la nada. Mejor, hoy sé más directo y no andes con tantos rodeos.
Amor: El amor se presentará bajo la forma de alguien del trabajo. Presta atención porque está más cerca de lo que imaginas.
Riqueza: Será la época más fructífera de todo el año y también la que te reporte más beneficios. Pero no generes necesidades irreales.
Bienestar: No cierres los ojos ante un problema familiar. Si metes la cabeza en la arena, las cosas irán peor. Enfrenta la realidad.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Un amigo que vive en el exterior te dará una noticia que te dejará boquiabierto. Prepárate porque hoy tu vida puede cambiar.
Amor: Si no cambias tus estrategias de seducción, te resultará imposible encontrar el amor. Deja de lado tu egocentrismo y altanería.
Riqueza: Te ofrecerán más trabajo del que realmente puedes abarcar. Selecciona lo que sea más importante y haz las cosas en orden.
Bienestar: Has trabajado muy duro y te has esforzado por cumplir tus metas. En esta etapa cosecharás todo lo que sembraste, disfruta el momento.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Días que requieren de tu máxima atención. No puedes estar pensando en tantas cosas a la vez. Debes concentrarte.
Amor: Las condiciones son perfectas para el disfrute y la buena compañía. Las dificultades en el seno familiar continúan latentes.
Riqueza: Evita realizar críticas y, si pretendes realizar cambios en el trabajo, hazlo con mucha cautela y sentido común.
Bienestar: Un buen corte de pelo puede cambiar tu personalidad, y no te vendría mal un gran cambio. Hazte un corte que sorprenda a todos.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Intenta poner orden en tu dieta o reforzar tu actividad física. Podrás experimentar pequeñas complicaciones de salud.
Amor: Poco retorno a toda tu dulzura. Mejora el diálogo, ten paciencia y busca los momentos, crea climas íntimos y fuera de la rutina.
Riqueza: Tus proyectos económicos y de trabajo se desarrollarán más despacio de lo esperado. Esa es la realidad y más vale aceptarla.
Bienestar: Deberás hacer frente al desaliento y la angustia, te beneficiarán los masajes terapéuticos y el contacto con la naturaleza.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: No seas falso aunque la mezquindad de algunas personas haga que pienses que el mundo no vale la pena. Tú sabes que no es así.
Amor: Muévete con soltura, comunica tu entusiasmo. Las manifestaciones afectivas serán bien recibidas por la persona que amas.
Riqueza: En asuntos de dinero tus decisiones tienen que ser acertadas. Piensa las cosas con calma porque no es momento de equivocarse.
Bienestar: Reparte responsabilidades entre aquellos que trabajan junto a ti. No te sientas obligado a complacer a todo el mundo.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Un familiar se acercará para pedirte dinero prestado. Ten cuidado si lo ayudas, porque no está en sus planes devolvértelo.
Amor: No dejes que los demás se entrometan en tu relación. Ten presente que los dimes y diretes solo buscan arruinar la pareja.
Riqueza: Podrás hacer que los demás te escuchen, pero lo que no podrás lograr es que te sigan en tus locas ideas. No te preocupes.
Bienestar: Ten cuidado con los errores que puedes cometer por causa del estrés, pueden ser reparados pero te crearán más complicaciones.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Hoy tendrás la posibilidad de hacer un buen negocio, todo depende de las decisiones que tomes antes de firmar. Cuidado.
Amor: Superaron varias crisis y se abrirá un abanico de posibilidades para esta pareja. Vayan planificando a largo plazo.
Riqueza: Alguien de tu equipo de trabajo está traicionándote, descúbrelo antes de que sea tarde. No dudes en apartarlo.
Bienestar: Para triunfar laboralmente, deberás tener una actitud generosa y comprensiva con los demás, especialmente con tus compañeros.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Hoy tenderás a la sensibilidad y a la reflexión. Nuevos retos se presentarán y también posibles cambios laborales.
Amor: Se despejan temores. Estás en condiciones de entablar relaciones sentimentales. Mejora la calidad de tu vida afectiva.
Riqueza: Sentirás satisfacción y seguridad, y este puede ser un buen momento para hacer inversiones o compras. Haz consultas.
Bienestar: Si alguien genera tensión, busca neutralizarlo de un modo sutil. No reniegues de la soledad, hoy es buena consejera.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Te sentirás con ganas de realizar cambios en tu lugar de trabajo, ten en cuenta que no serán muy favorables.
Amor: Conocerás varias personas y no tendrás tiempo para aburrirte, pero fíjate qué es lo que buscas, podría no ser lo que quieres.
Riqueza: Estás pasando por un importante momento de fortuna. Ten en cuenta que todo termina de un momento a otro. Aprovéchalo.
Bienestar: Podrías sufrir algunas tensiones en casa o en el trabajo sobre temas económicos, serán breves y lograrás superarlas pero acarrearán frustraciones.
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