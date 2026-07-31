La Cámara Argentina de Comercio respaldó el proyecto de reforma del Banco Central

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó formalmente su respaldo al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que, históricamente, el Banco Central ha sido utilizado para cubrir los déficit de las cuentas públicas.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno nacional y busca restringir de manera directa el financiamiento al Tesoro, recuperar la preservación del valor de la divisa local como objetivo prioritario e dotar al organismo de una mayor independencia institucional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y diversos sectores políticos reaccionaron al conjunto de medidas planteadas. Mientras que desde el Palacio de Hacienda calificaron la iniciativa como un paso estructural clave para el esquema económico, dirigentes sindicales y legisladores de la oposición expresaron críticas respecto al impacto social del ajuste y a la efectividad de las herramientas elegidas.

De acuerdo con la organización, la combinación de un elevado gasto estatal con la dificultad para acceder a los mercados de crédito llevó a distintas administraciones a recurrir a la emisión de dinero sin respaldo como vía de financiamiento.

La CAC exige frenar la emisión y apoya la reforma monetaria

La patronal comercial advirtió que la emisión de moneda sin sustento derivó en altas tasas de inflación a nivel global y un consecuente deterioro de los principales indicadores económicos y sociales del país. Según expresaron, este fenómeno de inestabilidad macroeconómica prolongada fue uno de los factores determinantes en el incremento de los índices de pobreza.

En ese marco, la CAC consideró adecuado establecer un marco regulatorio e institucional rígido que limite la discrecionalidad de las gestiones gubernamentales en materia monetaria. La entidad sostuvo que consolidar la disciplina fiscal y monetaria mediante leyes permanentes contribuirá a fijar las bases de una economía más estable a largo plazo.

En el mismo caso, la representación empresarial valoró positivamente las orientaciones de la reforma orientadas a impulsar el equilibrio en las cuentas públicas y a favorecer el desarrollo del ahorro y del crédito privado. Destacaron que el acceso a financiamiento para el sector productivo sigue siendo acotado y requiere de un entorno macroeconómico ordenado para expandirse.