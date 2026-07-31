Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este sábado 1 de agosto
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este sábado 1 de agosto.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 1 de agosto
CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|7:00 a 10:00
|PIN Oeste: entre Conquistadores del Desierto y El Topacio. Desde La Vid hasta El Centeno.
|Adecuación de infraestructura para fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.
|7:00 a 13:30
|Distrito 3, 5, 6 y 7, Área Z1 PIN. Barrio Colonia Nueva Esperanza y zonas aledañas.
|Modernización de la red troncal. Incorporación de equipamiento de automatización y protección para mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio.
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