La película sobre la elección del papa: Cónclave, ¿se puede ver en Netflix, Disney+ o Max? Mira el trailer

Conclave se estrenó en cines el 30 de enero de este año. Rápidamente cosecho críticas a favor por su producción y su trama. La película que retrata la muerte repentina del papa y un cónclave secreto en el que los cardenales deben elegir a su sucesor es de las más buscadas y la duda recurrente es: ¿se puede ver en plataformas como Netflix, Disney+ o Max?

La película situada en el Vaticano es el último suspenso político de Edward Berger, el director alemán que se ganó el Oscar a mejor película en 2022 por Sin Novedad en el Frente, film que compitió con Argentina 1985.

Esta producción tiene como protagonista a Thomas Lawrence, el cardenal decano interpretado por Ralph Fiennes que lleva adelante el proceso de elección del nuevo papa en un contexto tenso y lleno de secretos.

Entre los principales candidatos están Aldo Bellini, Joshua Adeyemi, Joseph Tremblay y Goffredo Tedesco. Sin embargo, la llegada inesperada del cardenal Vincent Benítez, nombrado en secreto por el fallecido pontífice, sorprende a todos. El elenco se completa con actores de lujo como Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini.

Cónclave, la película sobre el papa nominada a los Oscar

Este thriller político cosechó ocho nominaciones al Oscar. Competirá con grandes producciones también nominadas en varias categorías como La Sustancia, The Brutalist y Emilia Pérez.

En primer lugar la película fue nominada a Mejor Película, la terna más esperada de la noche. Competirá con: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Duna: parte dos, Emilia Pérez, I’m Still Here, Nickel Boys, La Sustancia y Wicked.

Su protagonista, Ralph Finnes, fue nominado a Mejor Actor Protagónico y sus compañeros de terna son: Adrien Brody por The Brutalist, Timothée Chalamet por A Complete Unknown, Colman Domingo por Sing Sing y Sebastian Stan por The Apprentice.

Isabella Rossellini, que completa el elenco de Cónclave con una actuación destacable, competirá por la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto junto a Mónica Barbaro por A Complete Unknown, Ariana Grande por Wicked, Felicity Jones por The Brutalist y Zoe Saldaña por Emilia Pérez.

También fue nominada a Mejor Guión Adaptado, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Edición, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

Dónde ver Cónclave, la película sobre el papa

Su oportunismo por su lanzamiento en medio del grave estado de salud del papa Francisco causó que muchos fanáticos del cine quieran verla. La película se encuentra en la cartelera de algunos cines, pero todavía no está disponible en ninguna plataforma.

Trailer de Cónclave, la película sobre el papa