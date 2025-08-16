Día del niño: 8 libros para regalar, por gustos y edades

Hay regalos que se agotan en el uso, y otros que se expanden con el tiempo. Regalar un libro a un niño no es solo ofrecerle un objeto: es abrirle una puerta. A la imaginación, al lenguaje, a la posibilidad de habitar otros mundos y de nombrar el propio.



En tiempos de pantallas y estímulos fugaces, un libro puede ser por encima de todo, una semilla: algo que planta la posibilidad de un mundo distinto.



En junio de este año, se publicó “Generación Zombie”, del doctor Javier Albares, médico especialista en trastornos del sueño y en Neurofisiología Clínica, un libro que advierte sobre los daños que ocasionan las pantallas en el cerebro de los niños y adolescentes, en su salud mental y en sus relaciones sociales.

Albares hace foco en la necesidad de legislar lo que ya considera una adicción. En las páginas de su libro demuestra que el uso excesivo de pantallas está deteriorando la inteligencia de una generación que será , como dice su título, “zombie”.



Aunque parece poco probable que las pantallas queden descartadas del mundo cotidiano -tanto del de los niños como del de los adultos-, lo cierto es que se pueden dar pequeños pasos, abrir puertas que demuestren que hay otros mundos posibles.



El libro, los libros, aparecen ahí como grandes aliados. Por obsoleto que parezca lo analógico en un mundo digital, lo cierto es que en la relación con las historias que se cuentan, la relación con la pausa que pide un libro, prepara el terreno para otros caminos.

Leer es un acto íntimo y expansivo a la vez. Es aprender a estar con uno mismo, a escuchar voces ajenas, a construir sentido. En la infancia, ese gesto puede marcar una diferencia profunda.



Por eso, los libros, pueden ser una gran opción para festejar mañana el Día del Niño.

Hay libros de tela o de puntas redondeadas para que acompañen los primeros tiempos del bebé. Hay historias para escuchar antes del sueño. Hay libros para aprender las primeras , o las segundas palabras. Los hay sólo ilustrados, para quienes aún no conocen las letras. Hay libros de aventuras; los hay para entender o manifestar sentimientos que quedan atragantados, escondidos. Todos, cualquiera de ellos, pueden ser el comienzo de una conversación, de una pregunta, de la imaginación.

Las propuestas de Lecton

La expedición arcoiris

La ornitóloga Ava Plumas remueve cielo y tierra en busca de un ejemplar del pájaro arcoíris, el ave más rara y hermosa que existe. Kim y Carl deciden ayudarla. La expedición arcoíris está a punto de empezar! íLa ornitóloga Ava Plumas necesita ayuda! Lleva mucho tiempo buscando un pájaro arcoíris, pero no logra dar con él. Carl y Kim quieren ayudarla y zarpan hacia una aventura que los llevará a encontrarse con las más maravillosas aves del mundo: los pájaros caseros, los paraguas, los subacuáticos… Pero, ¿y al pájaro arcoíris? ¿Lo encontrarán?

La autora, Nora Brech construye un mundo lleno de fantasía al más puro estilo Alicia en el País de las Maravillas. Editorial Juventud.

Hipo no escucha, de Pablo Bernasconi (desde los 3)

-¿Qué es eso? ¿Un árbol? ¿Una cigüeña? ¿Una flor gigante? -pregunta Hipo.

Él es muy curioso, y hace muchas preguntas, pero no le gusta escuchar las respuestas o que le digan qué hacer.

Un día se aleja de la laguna y no escucha las advertencias de sus amigos. ¿Sabrá encontrar el camino de vuelta? ¿Aprenderá a hacer silencio y prestar atención?

Una nueva aventura de Hipo donde va a descubrir que aprender a escuchar también tiene su magia.

En imprenta mayúscula y con dislexic font, tipografía amigable.

Pablo Bernasconi nació en Buenos Aires en 1973 y vive en Bariloche. Es diseñador gráfico egresado de la UBA, donde fue docente de Diseño durante 6 años. Comenzó su trabajo como ilustrador en el diario Clarín en 1998, y actualmente trabaja para diferentes publicaciones de todo el mundo. Sus ilustraciones se publican en The New York Times, The Wall Street Journal, Daily Telegraph y The Times, y publica regularmente una columna gráfica de opinión todos los domingos.

Mi elefante azul, de Melinda Szymanik (de 0-3 años)



Cuando un elefante se te instala en el pecho parece que no hay mucho que hacer: cuesta levantarse, moverse y hasta respirar. ¿Hay alguien o algo capaz de mover a un huésped pesado y remolón? Cálida, empática, y por momentos divertida, Mi elefante Azul es una historia esperanzadora para acercarse a comprender emociones difíciles de pequeños y grandes. Ilustrador: Vasanti Unka. Editorial: Akal

Caramelos mágicos, de Heena Baek (para niños en edad pre escolar)

El protagonista de esta historia editada por Kókinos, es un niño solitario que se entretiene jugando a las bolitas. De pronto, un día, encuentra unas que son diferentes. ¡Son caramelos! ¡Y además, mágicos!

La autora e ilustradora coreana, ganadora del premio The Astrid Lindgren Memorial, compone un curioso, extraño y conmovedor relato arropado por sorprendentes ilustraciones, integrando llamativos muñecos de papel maché fotografiados. Cada emoción de los personajes parece salir del libro en cada página.



Un cuento perfecto para entender que es importante escuchar a los demás con un oído afinado, que no todo es lo que parece y que cuando uno halla sus propias palabras, se produce la magia: uno cambia.

Que gane El perdido, de Walter Binder (de 5 a 8 años)



En el pequeño y olvidado pueblo de El Perdido, vive don Osvaldo, un jubilado que pasa sus días pensando en cómo alegrar a sus vecinos. Un dia, inspirado por la conversación de unos niños sobre el juego del amigo invisible, inicia un pequeño cambio que logrará transformar la vida de todos. Una carretilla llena de plantines, y un poco de desobediencia, serán el puntapié para una fiesta colectiva.



Editorial: Fondo de Cultura Económica

Colección: Los especiales de A la orilla del viento

Autor: Walter Binder

Ilustradora: Eva Mastrogiulio

Adiós Pañal, de Carol Herring (hasta los 3 años)



Un libro para acompañar a los más pequeños, y a sus padres, en esa etapa de la vida. Un pop up en cada página, con escenarios y personajes que cobran vida.



Editorial: Latinbooks International, de la colección: Corazón de Cartón.

La Granja, (a partir de los 2 años)

Formato troquelado con puntas redondeadas: seguro y fácil de manipular. Un libro ideal para estimular el vocabulario, la observación y el reconocimiento visual. Con “La Granja”, aprender las primeras palabras se convierte en una aventura llena de ternura y descubrimiento.

Editado por El gato de hojalata.

El apagón (a partir de los 5 años)

La patrulla de cachorros entra en acción para restablecer la electricidad en Bahía Aventura. Es un libro con sonido, interactivo, basado en el dibujo animado. Viene con una lnterna para leer y jugar a la aventura que propone la historia.

El gran viaje de Lyniel, de Lyna Vallejos (a partir de 7 años)



Lyna y Dani arman las valijas, dejan en buenas manos a sus bebés peludos y se embarcan en un gran viaje: el primer destino es París, donde viven aventuras inesperadas en el Louvre, pasean por el Sena y van a Disneyland. Luego sigue por Londres, Tokio, México y Buenos Aires.

