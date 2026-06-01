ANSES confirma montos de Pensiones No Contributivas y aguinaldo para junio 2026

Con la confirmación de los nuevos montos, las Pensiones No Contributivas (PNC) se consolidan como un pilar de contención fundamental durante junio 2026, alcanzando en la actualidad a cerca de un millón y medio de personas.

Según los registros oficiales de esta prestación, el volumen mayoritario de la inversión social de ANSES se concentra en las pensiones por invalidez, que representan a cerca de un millón de titulares, seguidas por los regímenes destinados a la vejez y a las familias numerosas.

Junio 2026 es un mes signado por la actualización de haberes según el índice de inflación y la acreditación unificada de la primera cuota del aguinaldo, por lo que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) busca garantizar que estos recursos lleguen de forma directa y sin intermediarios a las cuentas bancarias de quienes más lo necesitan.

Junio 2026: ¿quiénes tienen derecho a las Pensiones No Contributivas de ANSES?

El marco regulatorio vigente establece criterios de elegibilidad específicos, que permiten así acceder a esta herramienta de la seguridad social. De acuerdo con la información oficial provista por el Gobierno nacional, las Pensiones No Contributivas se dividen actualmente en cuatro categorías diseñadas para acompañar a grupos con vulnerabilidades particulares o condiciones especiales de salud:

Pensión No Contributiva por invalidez : destinada a personas que acrediten una disminución en su capacidad laboral.

: destinada a personas que acrediten una disminución en su capacidad laboral. Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos : un reconocimiento económico para las familias numerosas con condiciones sociales específicas.

: un reconocimiento económico para las familias numerosas con condiciones sociales específicas. Pensión No Contributiva por vejez : orientada a adultos mayores que no cuentan con los aportes necesarios para una jubilación ordinaria.

: orientada a adultos mayores que no cuentan con los aportes necesarios para una jubilación ordinaria. Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: prestación establecida bajo la Ley 27.675 para garantizar el acceso a derechos integrales de salud y sustento.

ANSES: montos y fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas en el calendario de junio 2026

Al tratarse del cierre del primer semestre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) unificará el pago del haber mensual actualizado con la primera cuota del medio aguinaldo. Este refuerzo económico se acreditará de manera automática, sin necesidad de trámites previos, respetando el ordenamiento por terminación de DNI que inicia la próxima semana.

Para los residentes de la región patagónica, es importante recordar que sobre el haber base de las Pensiones No Contributivas se aplica el suplemento del 40% por Zona Austral, concepto que también eleva proporcionalmente el valor del aguinaldo.

Conocer estas fechas y montos no solo permite organizar la economía doméstica, sino que evita traslados innecesarios a los puntos de cobro antes de que los fondos estén efectivamente disponibles.

Para verificar el detalle de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social desde los primeros días del mes.