León Gieco le cantó “La Memoria” a Estela de Carlotto en un emotivo encuentro

En el marco del 50.º aniversario del último golpe de Estado en Argentina, el cantante León Gieco visitó la casa de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, para una interpretación en vivo de “La Memoria”, su histórico himno.

Acompañado por su guitarra y su armónica, el músico se sentó frente a Estela para entonar las estrofas de la melodía que se volvió esencial para la lucha por los Derechos Humanos en Argentina. Esta versión fue grabada en vivo en la casa de Carlotto en Tolosa, provincia de Buenos Aires.

En la intimidad y calidez de su cocina, la canción toca fibras sensibles en todos los fanáticos del músico, que se encargaron de difundir el video en distintas redes sociales.

“Mucha emoción cantar para vos, Estelita”, expresó el cantante después de terminar de cantar.

El emotivo mensaje de Estela de Carlotto tras el encuentro

Conmovida por la situación, Estela agradeció el gesto de Gieco: «Lo que yo siento en este momento de tenerte acá, en mi sencillísima casa… de lucha. Porque acá la quisieron romper toda, la bombardearon», reveló sobre el valor de lucha e historia que tiene su hogar: «Nos salvamos, las balitas estaban al lado de la cama, pero siguieron de lado».

Pese a todo lo que le tocó vivir en sus 95 años, la presidenta de Abuelas reflexionó: «La vida es linda y hay que vivirla sin odio».