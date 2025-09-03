Les payases ambientales: teatro para sembrar conciencia

El lenguaje ingenuo y tierno del clown se volvió para Maite Aranzábal, nacida en Río Negro y con una larga trayectoria en el teatro de la región, en un vehículo para hablar de las problemáticas ambientales y cómo afectan a las comunidades. Con «Les payases ambientales», el grupo Artivismo Clown transforma datos duros en un espectáculo sensible y accesible para todas las edades.

Les payases ambientales: emoción, risa y reflexión

«La propuesta nació en el marco de un acto convocado por la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco. En dos días armamos dos cuadros y vimos que algo había pasado con el público. Había emoción, risa y, sobre todo, reflexión. Fue tan efectivo que decidimos seguir trabajando”, recordó Aranzábal.

Ese germen se convirtió en una obra completa y en una forma de compromiso artístico y social: “Para nosotros es artivismo clown, un cruce entre el arte y el activismo que nos permite llegar de otra manera a la gente”, definió Aranzábal.

El proceso creativo partió de escenas propuestas y se nutrió de las ideas surgidas en cada ensayo. Gentileza.

El dispositivo escénico incluye a una payasa ambientalista que presenta datos y cifras, y a un vecino clown, «Don Pepino», que encarna dudas y resistencias propias del debate social. “Ese contrapunto es fundamental. Representa las voces que se oponen o relativizan los problemas. Así, el público ve reflejado el conflicto y no solo el discurso militante”, explicó.

Con pocos elementos y una estética simple, Les payases ambientales puede presentarse tanto en salas con luces como en plazas, patios escolares o bibliotecas. “Es un trabajo todo terreno. El clown tiene la fuerza del teatro callejero y se banca estar en cualquier espacio”, sostuvo. Este año, el grupo realizó una gira y fue seleccionado en un concurso de una organización ambiental que les permitió llegar a ciudades atravesadas por problemáticas similares. “Fue hermoso comprobar que lo que contamos también resonaba en otros territorios”, agregó.

Les payases transforman la escena en un espacio de encuentro y conciencia colectiva. Foto gentileza.

La obra pone en escena cuatro problemas socioambientales de la región: los incendios forestales, el desalojo de comunidades originarias, el avance del oleoducto y la falta de agua en los barrios. El proceso de dramaturgia también tuvo su particularidad. Aranzábal llevó al primer ensayo apenas un esbozo de dos situaciones posibles y a partir de allí el grupo improvisó sobre esas acciones.

“Los payasos ponen toda su creatividad en la improvisación y eso también es dramaturgia», explicó, «yo luego recojo ese material y lo reescribo, para darle forma a la escena. Fue un trabajo colectivo, de escritura en vivo, donde el humor y la sensibilidad de cada actor fueron delineando el texto final”.

Más allá de los temas ambientales, la clave está en lo artístico. “El arte es una forma de pensar a través de los sentidos. Abre espacios de sensibilidad que habilitan preguntas y conciencia”. La obra está pensada para todas las edades: niñeces y adultos encuentran distintos niveles de lectura. “Buscamos que alguien salga queriendo saber más sobre lo que vio. Si logramos despertar esa curiosidad, ya sembramos algo”.

La obra invita a pensar de manera colectiva a través del juego escénico.

“El grupo apuesta a que la risa y la ternura funcionen como semillas. Les payases ambientales muestra que el teatro, con su simpleza y su fuerza expresiva, puede ser una manera de pensar el mundo y despertar conciencia desde la sensibilidad.” A fin de mes, se presentarán en el marco de unas jornadas ambientales organizadas junto a la Biblioteca Popular de Stefenelli, en Roca.

Les payases ambientales: ficha técnica

Creación colectiva con dramaturgia y dirección de Maite Aranzábal con la asistencia de Lili Presti y Luciano Batalla.

Periodista Clown: Maite Aranzábal

Vecino Clown: Luciano Batalla

Payases de escenas – Ricardo Peinado, Mauricio Jorquera, Lorena Cid, Karina Acosta, Patrico Seguel, Lilen Quintín, Ayelen Ancaten Ureta y Ana Loto.

Payasa Suplente: Chechu García

Musica: Omar Ferreyra Laura Chajo

Objetos utileria – Karina Acosta

Fotos y Registros – Carolina Cañazares