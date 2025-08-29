Una docente de teatro de Bariloche llevó sus conocimientos de una técnica actoral japonesa a un festival de Kenia

La actriz Paula Tabachnik, docente de la Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), participó de un Festival Internacional de Teatro en Kenia. Es una de las pocas artistas especializada en el Método Actoral Suzuki, que aprendió en Japón, y que, en esta ocasión, trasladó a Kisii, un pequeño poblado del país africano.

«Me interesa conocer otras culturas y artistas de otros lugares como una forma de abordar la teatralidad desde su aspecto estético y poético, como su rol político social comunitario», comentó.

La fascinación de Tabachnik por las artes escénicas se remonta a su adolescencia. Esta entrerriana estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y desde que se radicó en Bariloche en 2010, dicta las materias de Dirección y Puesta en Escena en la sede Andina de la UNRN.

Paula es una de las pocas artistas especializada en el Método Actoral Suzuki. Foto: gentileza

El año 1998 marcó un antes y un después en su carrera. En esa ocasión, fue convocada para trabajar en el Festival Internacional de Teatro, organizado por la Subsecretaría de Cultura de Buenos Aires. En esa ocasión, le tocó asistir a una compañía de teatro en la que conoció a un artista estadounidense Kameron Steele, quien le despertó el interés en el Método Suzuki, creado por un filósofo y director japonés. A partir de ahí, viajó a Nueva York y a Japón -en varias ocasiones- para entrenarse en la técnica.

«Los métodos actorales tienen un marco teórico filosófico y, por otro lado, un sistema de ejercicios para abordar cuestiones que hacen a la actuación. Es como un código para fortalecer la creación escénica«, definió. Dijo que el Método Suzuki se basa en cuestiones de artes marciales, en el teatro Noh (una forma de arte escénico de Japón que combina canto, danza e interpretación, con temas que a menudo exploran lo universal de la vida, la muerte y lo sobrenatural), en el teatro clásico griego, en la danza clásica, el yoga. «Hablamos de disciplinas que convergen en un sistema de ejercicios para potenciar la presencia escénica de la actriz y el actor y, el manejo técnico«, resumió

Paula es una de las pocas artistas especializada en el Método Actoral Suzuki. Foto: gentileza

Tabachnik nunca abandonó ese método al entender que «tiene fuerza y ofrece herramientas en términos técnicos». Consideró que «permite estar en una escena con mucha contundencia, la comunicación con el resto del elenco y con el público«.

Próximamente, se lanzará un libro que reúne el pensamiento de Suzuki y, Tabachnik participó de la traducción al español. «En Latinoamérica no hay tanta gente que maneje el método. Somos muy pocas personas en algunos países con dominio sobre la técnica«, aseguró.

Días atrás, llevó sus conocimientos al festival de teatro en Kenia, organizado por la compañía New Star Drama Group, una agrupación integrada por jóvenes artistas que recorren escuelas con obras de fuerte compromiso social, con el foco en los Derechos Humanos, en especial de mujeres e infancias.

«Se trata de una compañía que lleva sus obras a escuelas de todos los pueblos. Son pioneros en llevar el teatro a estos lugares», comentó la artista que brindó un taller de entrenamiento basado en el metodo. «El objetivo -añadió- es intercambiar, articular, generar conversatorios, conocer su cultura para acercarla a otros rincones. Traer su historia para estos lados, por ejemplo«.

Durante su visita a Kisii, Tabachnik reconoció que la movilizó «la energía de este grupo de artistas que genera un proyecto de teatro basado en los Derechos Humanos, con el objetivo de visibilizar visibilizar los derechos ciudadanos, de la mujer, la infancia en un país que transita una transformación«.

Las obras de la compañía que trabaja en Kenia abordan conflictos familiares, comunitarios y políticos, incluyendo la corrupción y la opresión hacia las mujeres. Foto: gentileza

Las obras de la compañía abordan conflictos familiares, comunitarios y políticos, incluyendo la corrupción y la opresión hacia las mujeres. Luego de cada función, se abría un espacio de diálogo con el público para compartir experiencias vinculadas a los temas representados.

El último día, el festival llegó a la comunidad Kuria donde presentó una obra referida a la violencia de género. El conversatorio posterior expuso realidades desgarradoras como la explotación minera infantil y la práctica de la circuncisión femenina.

Tabachnik destacó que el gobierno de Kenia impulsa actualmente campañas de educación y concientización en Derechos Humanos.

El festival se llevó a cabo en distintos pueblos de Kenia. Foto: gentileza

Quienes llevan adelante este proyecto teatral son jóvenes de entre 20 y 27 años, estudiantes universitarios. «Se están formando como profesionales, conocen las leyes del país y generan esas obras teatrales con temáticas sociales principalmente. A la vez, con ese dinero pueden solventar un alquilar y estudiar. Se están formando y hacen arte: eso es lo que me traje de este viaje», planteó.

Concluyó que el festival resultó «un encuentro profundamente transformador, no solo por el intercambio artístico, sino también por la reflexión que abrió acerca del poder del teatro como herramienta de diálogo y cambio social”.