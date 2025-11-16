Liliana Fedeli presenta su libro digital sobre la historia de Cipolletti

Nacida y criada en Cipolletti, Liliana Fedeli, doctora en Historia, profesora y divulgadora, vio que a su ciudad le faltaba algo: le faltaba ser contada su historia. Y se puso manos a la obra. El resultado de un trabajo de más de dos años es “Cipolletti de ayer para el hoy”, un original libro digital que la autora presentará este domingo, a las 16, en la Sala Visuales del Complejo Cultural Cipolletti, en el marco de la 20° Feria del Libro.



El trabajo, que contó con las colaboraciones de Patricio Silva y de la periodista del diario Río Negro Melina Ortíz Campos -quien además escribió el prólogo-, tiene como punto de partida la propia historia familiar de su autora, la de los Fedeli y los Ferracuti, inmigrantes italianos llegados al Alto Valle entre los años 20 y 30 del siglo pasado.



Liliana Fedeli retrocedió en su propia biografía para comenzar a contar la historia de una ciudad y con ella, la del Alto Valle. A lo largo de sus más de 30 entradas, el libro ofrece un extenso recorrido que comienza en 1889, catorce años antes de la fundación de la ciudad.



“120 años de la llegada del tren a Cipolletti”, “Hotel Argentino y primeros negocios”, “Policía de territorios”, “Llegada de la electricidad”, “Isla Jordán”, “La prostitución en Cipolletti”, “Doctor Teodoro Mengelle y familia-Bodega La Falda” son algunos de los títulos que permitan dar(nos) una idea de la historia que Fedeli decidió sistematizar porque, como dice la autora en un diálogo con Río Negro: “No hay una historia sistematizada de Cipolletti”.

Historia contada y escrita



“Se me ocurrió cuando dejo la facultad y empiezo Ecos de la Historia, que es una columna radial que hago por LU19 desde hace unos tres años”, cuenta Fedeli sobre el origen del proyecto. “En ese espacio yo hablo de la historia local y regional. ¿Por qué? Porque no hay una historia sistematizada, escrita, de Cipolletti”.

Una postal del Cipolletti de ayer.



Si bien se ha escrito mucho acerca de la historia regional, de muy variadas fuentes, sobre todo académicas y periodísticas, Fedeli insiste en que no de manera sistematizada. “En la currícula de las escuelas está Río Negro y está Cipolletti. Y yo recuerdo de cuando estaba en el secundario, trabajando y demás, ni siquiera el Cipollettazo se veía, que era uno de los hechos fundamentales de la historia de nuestra ciudad y de la región”.

“La micro historia estudia el pasado desde el punto de vista de la pequeña comunidad, sea ésta una aldea, una calle o una familia”. Liliana Fedeli.



Movilizada por esa carencia, Fedeli comenzó su columna radial y, como un acto reflejo, también a escribir. Y la pregunta más temprano que tarde iba a aparecer: ¿por qué no hacer un libro? Menos obvio fue el formato elegido. ¿Por qué no hacerlo digital?, se pregunto y la respuesta estaba en el futuro. “Los chicos tienen, por la inmediatez de las nuevas tecnologías y los nuevo consumos de contenidos, un mayor acercamiento a lo digital que a los libros en formato físico”, reflexiona Fedeli, autora de los libros Conflicto social o pueblada ( Editorial EDUCO), declarado de interés por el Senado de la Nación y por el Concejo Deliberante de Cipolletti; y Gitanos, una mirada que muchos no ven (primera edición Editorial EDUCO, Neuquén; segunda edición ampliada, Editorial VS, Buenos Aires).

Liliana Fedeli, historiadora, docente, investigadora y divulgadora, autora de Cipolletti de ayer para el hoy.



Por otro lado, la historiadora sostiene que, en comparación a muchas otras ciudades y regiones del país, Cipolletti es una ciudad relativamente joven “con mucha riqueza de cosas que aún están sin escribirse, sin contarse, salvo algún que otro libro como el del Rotary, por ejemplo, pero no con la mirada del prisma social”.



“Cipolletti de ayer para el hoy” se apoya en la historia oral y la micro historia. “Los relatos e historias aquí reunidos están abordados desde el prisma de la historia social y la micro historia. Algunos fueron recopilados de fuentes y documentos; otros, surgen de investigaciones propias. Todos, desde una mirada personal, que permite mantener viva la pasión por la historia”, escribe Fedeli al comienzo del libro.



“Siempre me dediqué a los testimonios orales, a la historia oral, cuando todavía la historia oral no era vista como lo es ahora”, revela. “Es más, desde la universidad en muchos momentos a la historia oral, a los que hacíamos historia oral no nos tenían en cuenta, no era científico, cosa que ahora con la micro historia ha cambiado” .



Al final del libro, dice Fedeli: “Este trabajo representa el inicio de una sistematización de la historia de la ciudad, que permitirá continuar este camino con nuevas temáticas, ya sea desde una mirada personal o a través de otros investigadores”.



¿Habrá un segundo volumen, entonces? “Pienso tomarme un tiempo de descanso (risas), porque quieras o no, hacer la columna me lleva bastante tiempo, y hacer el libro lógicamente que también. Mis hijos me dicen, mamá, ¿vos seguís todavía? Y yo les digo sigo porque a mí me gusta, porque yo tengo una pasión por la historia”.