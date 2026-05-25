Quién era el hombre de Neuquén que murió en un vuelco sobre la Ruta 40 en Chubut: vivía en Picún Leufú

Un trágico accidente tuvo lugar este sábado en cercanías a la localidad de Gobernador Costa en Chubut. En un fatal vuelco, sobre la Ruta 40, un hombre de Neuquén murió luego de perder el control del vehículo y salir despedido. Su cuerpo fue encontrado a 20 metros de la zona de colisión.

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre era Davidi Adrián Segovia. Tenía 36 años y vivía en Picún Leufú. Junto a él viajaba una mujer de 52 años que sufrió heridas leves.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 17:30 horas a la altura del kilómetro 1.548, en las inmediaciones de la Estancia Nueva Lubecka. Al momento del siniestro, la víctima se encontraba emprendiendo el viaje de regreso hacia territorio neuquino junto a su acompañante.

Un deportista apasionado y el luto en Picún Leufú: las despedidas al hombre que murió en el vuelco

La confirmación de la identidad del conductor generó una profunda conmoción en la comunidad de la provincia de Neuquén, donde Segovia era una figura sumamente querida y respetada en el ámbito institucional.

Davidse desempeñaba como profesor y apasionado del taekwondo, actividad desde la cual impulsaba múltiples proyectos locales.

Sus restos serán despedidos a partir de las 15.30 en la casa de sepelios López en Picún Leufú.

Fatal vuelco sobre Ruta 40 en Chubut: despiste, vuelco y el rescate de la acompañante

Por causas que la Justicia intenta establecer, el conductor de una camioneta Renault Oroch perdió el control del rodado, indicaron fuentes a EQSnotas. El vehículo despistó de la cinta asfáltica y dio múltiples tumbos hasta quedar posicionado sobre sus cuatro ruedas en la banquina, a unos 40 metros del asfalto.

La otra ocupante del vehículo debió ser asistida por los servicios de emergencia. La mujer había quedado atrapada en el interior de la estructura y fue evacuada por una unidad de salvamento de los Bomberos Voluntarios locales.

Ante sus heridas, fue derivada en ambulancia hacia el hospital de Gobernador Costa. El primer informe médico emitido por el nosocomio confirmó que solo presentaba lesiones de carácter leve y se encuentra fuera de peligro.