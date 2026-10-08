Lluvia, frío y plan de sillón: tres series de Netflix para maratonear en casa

El tiempo inestable en Río Negro y Neuquén invita a buscar un plan puertas adentro. Un romance, una historia sobre el nacimiento de Spotify y un drama basado en hechos reales: tres opciones cortas para elegir.

La primavera volvió a poner en pausa los planes al aire libre. Con lluvia, cielo cubierto y temperaturas bajas en Río Negro y Neuquén, una tarde de series puede ser una buena alternativa para quienes prefieren quedarse en casa.

Según el pronóstico este jueves 8 de octubre se esperan precipitaciones débiles y un ambiente frío en distintas zonas de la región. En Neuquén capital, la máxima prevista es de 10°C, mientras que en General Roca alcanza los 11°C: un escenario que acompaña el plan de manta y pantalla.

Para aprovechar esas horas puertas adentro, seleccionamos tres producciones disponibles en Netflix Argentina que se pueden completar sin embarcarse en varias temporadas. La elección depende del ánimo: romance para una tarde más liviana, negocios y música para descubrir una historia conocida desde otro ángulo, o un drama intenso para seguir de capítulo en capítulo.

Un cuento perfecto: un romance para acompañar una tarde gris

Margot y David viven realidades muy distintas. Ella es una heredera que entra en crisis el día de su casamiento; él intenta llegar a fin de mes con tres trabajos y atraviesa una ruptura sentimental. Un encuentro casual los acerca y abre la posibilidad de revisar lo que cada uno esperaba de su vida.

Protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel, esta miniserie española combina comedia romántica, diferencias sociales y decisiones personales. El vínculo entre sus protagonistas sostiene una historia que también se pregunta cuánto pesan las expectativas ajenas cuando llega el momento de elegir.

Tiene cinco episodios de entre 35 y 53 minutos, por lo que puede verse completa en menos de cuatro horas. Es la opción más breve de la selección y una candidata para quienes buscan romance en una tarde de lluvia. Dónde verla: Netflix.

Playlist: la historia detrás de Spotify, en seis capítulos

Escuchar una canción desde el celular parece un gesto cotidiano, pero detrás de ese hábito hubo una transformación de la industria musical. Playlist reconstruye, mediante una ficción, el proyecto de Daniel Ek y sus socios para crear una plataforma de streaming legal.

La producción sueca aborda el conflicto desde distintas perspectivas: el emprendedor, la industria, la abogada, el programador, el socio y la artista. Ese cambio de mirada permite seguir las negociaciones, los obstáculos técnicos y las discusiones sobre quién gana y quién pierde con el nuevo modelo.

Sus seis capítulos duran entre 45 y 56 minutos, con un total cercano a las cinco horas. Puede funcionar para quienes prefieren una maratón con negocios, tecnología y música, y quieren descubrir cómo se construyó una herramienta que hoy usan millones de personas. Dónde verla: Netflix.

Los días: un drama sobre Fukushima para quienes buscan tensión

La alternativa más intensa es Los días, una miniserie japonesa que recrea la emergencia en la central nuclear de Fukushima. La historia sigue a quienes debieron enfrentar una amenaza que avanzaba entre la incertidumbre, las fallas y las decisiones urgentes.

La producción reconstruye siete jornadas de la crisis desde tres ámbitos: el Gobierno, la empresa y los trabajadores que estaban en el lugar. Esa estructura permite observar cómo circulaba la información y qué responsabilidades asumían los distintos protagonistas.

Encabezada por Koji Yakusho, Yutaka Takenouchi y Fumiyo Kohinata, tiene ocho episodios. Es una opción para repartir en varias sesiones y para quienes disfrutan de los dramas basados en hechos reales, con una atmósfera sombría y tensión sostenida. Dónde verla: Netflix.