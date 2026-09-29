Netflix deja de funcionar en algunos Smart TV: cuáles son los televisores afectados y cómo seguir viendo la plataforma

Netflix comenzó a retirar la compatibilidad de su aplicación en algunos televisores y dispositivos antiguos. La medida alcanza a equipos de Samsung, LG, Sony y Panasonic, entre otros: cómo saber si tu Smart TV está afectado y qué alternativas existen para seguir viendo la plataforma.

Un cambio en Netflix puede complicar desde este martes 29 de septiembre a quienes todavía utilizan televisores inteligentes de generaciones anteriores.

La plataforma de streaming deja de ser compatible con determinados Smart TV y reproductores multimedia antiguos que ya no pueden recibir las actualizaciones necesarias para ejecutar las versiones actuales de la aplicación.

Netflix explica oficialmente que esto puede ocurrir cuando un dispositivo deja de recibir actualizaciones de su fabricante o no reúne los requisitos necesarios para incorporar nuevas funciones. La empresa busca mantener estándares de seguridad, calidad y funcionamiento similares entre los distintos equipos.

Netflix: qué televisores pueden quedar sin la aplicación

De acuerdo con la información publicada por Infobae, la nueva etapa de retiro de compatibilidad alcanza principalmente a equipos antiguos de Samsung, LG, Sony y Panasonic, además de generaciones anteriores de Apple TV.

Entre los dispositivos mencionados aparecen:

Samsung: Smart TV antiguos que funcionan con Orsay OS , el sistema utilizado antes de la consolidación de Tizen.

Smart TV antiguos que funcionan con , el sistema utilizado antes de la consolidación de Tizen. LG: televisores de generaciones anteriores sin versiones modernas de webOS , entre ellos equipos de las líneas Nano LED LM9600 e Infinia LX9500.

televisores de generaciones anteriores sin versiones modernas de , entre ellos equipos de las líneas Nano LED LM9600 e Infinia LX9500. Sony: algunos televisores Bravia de las familias KDL, XBR y W95 , con software antiguo.

algunos televisores , con software antiguo. Panasonic: determinados equipos VIERA de generaciones anteriores.

determinados equipos de generaciones anteriores. Apple TV: dispositivos de primera, segunda y tercera generación.

Netflix, de todos modos, hace una aclaración importante: no todos los televisores de una misma marca o año necesariamente tienen la misma compatibilidad. En su página oficial advierte que el servicio puede no estar disponible en algunos televisores y dispositivos fabricados antes de 2015.

Cómo saber si mi televisor dejará de tener Netflix

La forma más sencilla es abrir directamente la aplicación en el televisor.

Si el dispositivo perdió compatibilidad, puede aparecer un mensaje indicando que Netflix ya no está disponible o que dejará de funcionar a partir de una determinada fecha.

También puede ocurrir que la aplicación desaparezca del menú, no pueda actualizarse o ya no aparezca disponible para descargar en la tienda del televisor.

Netflix identifica además algunos de estos casos mediante los códigos de error R40, R12 o R25-9.

Antes de dar por perdido el acceso, la plataforma recomienda comprobar si existe una actualización del software del televisor, ya que en determinados casos actualizar el sistema puede solucionar el problema.

¿Hay que cambiar el televisor si Netflix deja de funcionar?

No necesariamente.

Que la aplicación deje de funcionar en el sistema interno del Smart TV no significa que haya que comprar otro televisor.

Una de las alternativas más sencillas es conectar mediante HDMI un reproductor de streaming compatible con Netflix, como Chromecast, Fire TV, Roku u otros dispositivos disponibles en el mercado.

También puede utilizarse una consola de videojuegos o un decodificador compatible. De esta manera, el televisor continúa funcionando como pantalla y Netflix se ejecuta desde el equipo externo. La propia plataforma recomienda esta posibilidad cuando un dispositivo deja de ser compatible.

Por qué Netflix deja de funcionar en televisores antiguos

El problema no está relacionado con la cuenta ni con la suscripción del usuario.

Netflix señala que con el paso del tiempo algunos dispositivos dejan de poder recibir las actualizaciones necesarias de los fabricantes o no cuentan con capacidad técnica para ejecutar nuevas funciones de la aplicación.

Cuando eso ocurre, la plataforma puede finalizar el soporte para ese equipo.

Por eso, quienes este martes encuentren un mensaje de incompatibilidad no necesariamente tendrán que reemplazar su televisor: antes conviene revisar el modelo exacto, buscar actualizaciones disponibles y evaluar la posibilidad de utilizar un dispositivo externo conectado por HDMI.