Los palos del presidente de Argentinos Juniors contra Sergio Chiquito Romero

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, se sinceró sobre el breve paso de Sergio Romero por el Bicho. Aseguró que le mintió y le ocultó que no estaba en su mejor condición física, antes de firmar como refuerzo.

La máxima autoridad del club de La Paternal criticó con dureza la corta estadía de Chiquito por la institución.

«Yo tuve una charla con él antes de firmar y me siento defraudado. Me había dicho que estaba al cien y no pudo estar al cien. Le di la posibilidad antes de firmar de que me lo dija en la cara y me mintió. Se lo dije después cuando se fue», comentó Malaspina en diálogo conMe gusta más AAAJ.

Romero tuvo un paso fugaz por el Bicho: colgado en Boca, arribó al club de La Paternal por la lesión del Ruso Rodríguez en octubre de 2025.

En los pocos partidos que disputó, jugó la final de la Copa Argentina: estuvo lejos de su mejor versión, no fue el héroe del equipo en los penales e Independiente Rivadavia se coronó campeón en Córdoba.

«En Boca no jugaba por temas de otra índole. Era un arquero que entendíamos que nos iba a servir. Después es fútbol, cometió el error que cometió», añadió el presidente de Argentinos Juniors.

«Nico Diez va a continuar porque tiene contrato hasta diciembre de 2027 y conozco cómo se maneja. Lo que quiera hacer Racing es tema de ellos. Conociendo al presidente, no creo que venga a hacer nada raro», cerró sobre el entrenador.