«Eternamente agradecidos»: el regalo de Manu Ginóbili que emocionó a la familia de Yamir, el joven de 2,30 de Río Negro

La espera terminó para Yamir Schnaider. El joven de Río Colorado que mide 2,30 metros y convive con una enfermedad genética poco frecuente recibió en las últimas horas ropa y calzado enviados por Manu Ginóbili, el consagrado exbasquetbolista que fue campeón olímpico con la selección argentina y es miembro del Salon de la Fama de la NBA.

La noticia fue compartida por su madre, Soledad Ruppel, a través de un video publicado en redes sociales. Allí contó que la indumentaria llegó desde Estados Unidos después de varias semanas de gestiones y agradeció públicamente a todas las personas que colaboraron para concretar la ayuda.

Cómo llegó la ayuda de Manu Ginóbili para Yamir, el joven de Río Colorado

«Quería comentarles que hoy llegó desde Estados Unidos la ropa y el calzado que tanto estábamos esperando de parte de Manu Ginóbili. Quiero agradecer especialmente a Silvia Salinas, que fue el nexo con la familia Ginóbili. Ella contactó a Leandro y Leandro mostró el video a su mamá, Raquel. Raquel fue a Estados Unidos, consiguió toda la ropa y la trajo hoy a Argentina. Desde ya, eternamente agradecida de parte mía y de Yamir», expresó Soledad en la publicación compartida este lunes.

La historia había generado una fuerte repercusión semanas atrás. Yamir tiene 21 años y padece el Síndrome de Weaver, una enfermedad genética que provoca un crecimiento excesivo de los huesos y que registra apenas un caso cada millón de personas.

Yamir junto a su madre, Soledad.

Su realidad cotidiana presenta desafíos permanentes. Conseguir ropa es complicado. Encontrar calzado adecuado es todavía más difícil. Según contó su madre, los pantalones deben confeccionarse especialmente y el tamaño de sus pies obliga a buscar soluciones a medida.

La ayuda llegó después de que el caso alcanzara visibilidad en redes sociales y entre personas vinculadas al mundo del básquet. A partir de ese contacto comenzó una cadena de solidaridad que terminó atravesando miles de kilómetros.

Los logros deportivos de Manu y Leandro Ginóbili, protagonistas del gesto solidario

Manu Ginóbili es considerado una de las máximas figuras de la historia del deporte argentino. Nacido en Bahía Blanca, fue campeón de la NBA en cuatro oportunidades con los San Antonio Spurs, integró la histórica Generación Dorada y en 2022 ingresó al Salón de la Fama del Básquetbol.

Una de las postales más recordadas de Emanuel Ginobili, cuando fue campeón olímpico y figura en Atenas 2004.

En la historia también tuvo un papel importante su hermano mayor, Leandro Ginóbili, quien también fue jugador profesional y desarrolló gran parte de su carrera en el básquet argentino. Puntualmente, Leandro dejó una huella especial en Río Negro tras integrar el plantel de Deportivo Roca que consiguió el histórico ascenso a la Liga Nacional durante la década de 1990.

El gesto tuvo un significado especial para la familia de Río Colorado. Desde hace años, Soledad enfrenta sola gran parte de los cuidados que requiere su hijo, quien actualmente utiliza silla de ruedas y necesita asistencia permanente para muchas actividades cotidianas. El regalo de la familia Ginóbili significó una alegría inmensa para Yamir, que se vio reflejada en su sonrisa cuando posó con la ropa de la selección argentina.