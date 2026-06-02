En San Martín de los Andes avanza la discusión por el plan de ordenamiento y planificación urbana

En San Martín de los Andes continúa el trabajo de las comisiones que aportarán los datos para confeccionar el plan de ordenamiento territorial, de movilidad y del código de planificación. Entre los ejes a contemplar figuran la protección de áreas ambientales sensibles, la planificación del crecimiento urbano en función de la capacidad de los servicios y que todo se acompañe por una infraestructura acorde.

La puesta en marcha de las comisiones encargadas de hacer el seguimiento del plan de ordenamiento territorial, de movilidad y del código de planificación, ya cuenta con varios proyectos, análisis de propuestas y aportes técnicos, de modo que puedan volcarse y aplicarse en San Martín de los Andes a futuro.

Desde el municipio que dirige Carlos Saloniti, se informó que ya hubo varios encuentros de los que participaron vecinos, instituciones, equipos técnicos y organismos públicos. El abordaje de los temas fue variado, pero se trata de rescatar a puntos clave para el desarrollo de la ciudad. En todos los casos están relacionados al ambiente, la infraestructura, la movilidad, los barrios y la accesibilidad.

Entre las demandas recogidas de los diversos participantes, se relevaron, por ejemplo, la necesidad de proteger áreas ambientalmente sensibles; la planificación del crecimiento urbano en función de la capacidad de los servicios; la mejora de la conectividad y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de encuentro comunitario.

En cuanto a infraestructura, hubo presentación de proyecciones de crecimiento y de obras estratégicas que puedan dar respuesta a una futura demanda de servicios. Desde el municipio se indicó que se resaltó la importancia de coordinar las inversiones y planificar de manera conjunta entre los distintos organismos para garantizar previsibilidad y eficiencia.

Hubo análisis de propuestas vinculadas a fomentar la movilidad -tanto del peatón como de ciclistas- que permitan acompañar la expansión, con criterios de seguridad y ordenamiento. En cuanto a los programas de barrios, se identificaron las necesidades específicas de cada sector, relacionadas con el transporte público, la puesta en valor de plazas y espacios recreativos, la regularización dominial y la mejora de la infraestructura barrial.

Fueron incorporados los aportes surgidos en la comisión de Kaleuche, que propuso avanzar hacia un abordaje integral del barrio, que contemple la planificación urbana, la infraestructura, los servicios y la organización comunitaria.

Otras de las propuestas fue la creación de una junta vecinal por planos y delegaciones; la revisión integral de los índices urbanísticos, la identificación de temas prioritarios para su resolución y la posibilidad de replicar modelos de urbanización planificada ya desarrollados en otros sectores de la ciudad.

La tarea a continuar estará encarada con temas para trabajar en el corto, mediano y largo plazo. No quedó afuera el punto referido a la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y adultos mayores. Los referentes de esos sectores plantearon que el diseño de ciudad debe incluir a todos, y garantizar la autonomía y movilidad.

Finalmente, el Consejo de Planificación Estratégica (CoPE) destacó que la construcción de esta visión compartida representa «una oportunidad para definir, de manera participativa, el modelo de ciudad que San Martín de los Andes necesita para las próximas décadas: una ciudad planificada, accesible, inclusiva y preparada para los desafíos del futuro».